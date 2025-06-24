Έτοιμο να επιτεθεί σε 15 «σημαντικούς στόχους του καθεστώτος» ήταν το Ισραήλ ως απάντηση στην παραβίαση της νέας εκεχειρίας από το Ιράν το πρωί της Τρίτης, προτού ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ πει στον ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να μην πραγματοποιήσει την επίθεση.

Σύμφωνα με το Channel 12 News, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο αμερικανικός πρόεδρος του ζήτησε να αποφύγει μια ολοκληρωτική επίθεση. Τότε ο Νετανιάχου διέταξε τα αεροπλάνα να παραμείνουν πάνω από τον ουρανό του Ιράν και το ισραηλινό «πολιτικό κλιμάκιο» αναζήτησε μια τοποθεσία που θα μπορούσε να στοχοποιηθεί «χωρίς όμως να υπάρξουν παράπλευρες απώλειες». Τελικά, στοχοποίησαν μόνο ένα ραντάρ.

Ο Τραμπ ξεκαθάρισε στον Νετανιάχου ότι έπρεπε να προσέξει τα όσα λέει, επισημαίνει το δημοσίευμα.

Το Channel 12 σημειώνει επίσης ότι σε ένα podcast σήμερα, ο πρώην βασικός σύμβουλος του Τραμπ, Στιβ Μπάνον, δήλωσε ότι τα όσα δήλωσε σήμερα δημόσια ο αμερικανός πρόεδρις για το Ιράν και το Ισραήλ ότι «δεν ξέρουν τι διάολο κάνουν», μαρτυράει πόσο θυμωμένος είναι ο Τραμπ.

«Έχεις το θράσος», είπε ο Μπάνον για τον Νετανιάχου. «Όταν [ο Τραμπ] είπε, "Αυτό έκανα και σε χρειάζομαι ως συνεργάτη, σε χρειάζομαι να αποσυρθείς", πρώτα [ο Νετανιάχου] είπε "Δεν μπορώ να σταματήσω [την επικείμενη επίθεση]", το οποίο είναι ένα ακόμη ψέμα από τα πολλά ψέματα που έχουμε ακούσει από την κυβέρνηση Νετανιάχου. Γι' αυτό είναι έξαλλος. Δεν τον έχω δει τόσο έξαλλο», λέει ο Μπάνον.

«Ο Νετανιάχου βγαίνει στην ισραηλινή τηλεόραση και τον γλείφει. Μην τον γλείφετε. Μην σαλιώνεις παντού [τον Τραμπ]. Δεν σημαίνει τίποτα. Δείξατε τι πραγματικά πιστεύατε γι' αυτόν χθες το βράδυ», πρόσθεσε Μπάνον.

Πηγή: skai.gr

