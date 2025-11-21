Λογαριασμός
Επικοινωνία Ζελένσκι με τον Αμερικανό αντιπρόεδρο Βανς για το ειρηνευτικό σχέδιο

Ζελένσκι και Βανς είχαν τηλεφωνική επικοινωνία με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Ζελένσκι-Βανς

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε σήμερα μια τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς με επίκεντρο το αμερικανικό σχέδιο που στοχεύει στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, έγινε γνωστό από μια πηγή της ουκρανικής προεδρίας.

«Η τηλεφωνική επικοινωνία ολοκληρώθηκε πριν από περίπου μισή ώρα», είπε αυτή η πηγή, που δεν θέλησε να κατονομαστεί, σε μία ομάδα δημοσιογράφων, μεταξύ άλλων από το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βολοντιμίρ Ζελένσκι Τζ. Ντ. Βανς Πόλεμος στην Ουκρανία
