Επικοινωνία Ζελένσκι με Μακρόν μετά τη σφοδρή ρωσική επίθεση στο Κίεβο

«Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, τα επόμενα βήματα, για να διασφαλίσουμε μία κατάλληλη αντίδραση», αναφέρει ο Ουκρανός ηγέτης 

Ουκρανία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι συνομίλησε με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, μετά τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή που πραγματοποίησε η Ρωσία κατά της Ουκρανίας.

«Συντονίζουμε τις διπλωματικές προσπάθειές μας, τα επόμενα βήματα και τις επαφές με τους συνεργάτες μας, για να διασφαλίσουμε μία κατάλληλη αντίδραση», ανέφερε ο Ζελένσκι στην εφαρμογή επικοινωνίας Telegram.

«Για πρώτη φορά» από το ξέσπασμα του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022 «η οροφή και οι υψηλότεροι όροφοι της έδρας της κυβέρνησης υπέστησαν ζημιές εξαιτίας εχθρικής επίθεσης», τόνισε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας μέσω Telegram, μεταφορτώνοντας φωτογραφίες στις οποίες διακρίνονται ζημιές σε μέρος του κτιρίου, φλόγες που διακρίνονται σε μέρος του από δυο παράθυρα κι ελικόπτερο καθώς κάνει ρίψη νερού.

«Ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει σε αυτή την καταστροφή, όχι μόνο με λόγια, αλλά με πράξεις. Χρειάζεται να ενισχυθεί η πίεση των κυρώσεων, κυρίως στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο», τόνισε, ζητώντας επίσης περισσότερα «όπλα» από συμμάχους της χώρας της.

Πηγή: skai.gr

