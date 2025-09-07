Επιδρομή ρωσικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εφόρμησης στην ουκρανική πρωτεύουσα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον τρία άτομα, ένα βρέφος ενός έτους, μια νεαρή γυναίκα και μια ηλικιωμένη, και τραυμάτισε τουλάχιστον 18 ανθρώπους. Από τη νέα επίθεση προκλήθηκαν και πυρκαγιές σε πολυκατοικίες στο δυτικό και στο ανατολικό τμήμα της πόλης, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε ότι ξέσπασε πυρκαγιά σε κυβερνητικό κτίριο στο κέντρο της πόλης κατά την επίθεση, που άρχισε με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης, ακολουθούμενα από βαλλιστικούς πυραύλους.

Η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο δήλωσε σήμερα πως, για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου, η έδρα της κυβέρνηση της χώρας υπέστη ζημιά από εχθρικό πλήγμα. Πρόσθεσε ότι πυροσβέστες συνεχίζουν τις προσπάθειες για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο κτίριο.

Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μεταδίδει πως είναι ακόμη ορατός πυκνός καπνός που αναδίδεται από το κτίριο και ελικόπτερα κάνουν ρίψεις νερού για την κατάσβεση της φωτιάς.

Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε παράλληλα πως κατά τη διάρκεια της νύχτας οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν 805 drones και 13 πυραύλους εναντίον διαφόρων τοποθεσιών στη χώρα.

Νωρίτερα, οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον τρεις νεκρούς στα πλήγματα στο Κίεβο κι άλλον έναν θάνατο στην περιφέρεια Σούμι.

Νωρίτερα, πλήγματα drones σκότωσαν παιδί και νεαρή, ανέφερε ο κ. Κλίτσκο μέσω Telegram, ενώ έγκυος ήταν ανάμεσα σε πέντε τραυματίες που χρειάστηκε να διακομιστούν σε νοσοκομεία.

Ο δήμαρχος ανέφερε ακόμη πως ηλικιωμένη σκοτώθηκε μέσα σε καταφύγιο στη συνοικία Νταρνίτσκι, ανατολικά του Δνείπερου, όπου καταγράφτηκαν και οι άλλοι δύο θάνατοι.

Αξιωματούχοι των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανέφεραν πως εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δυο από τους τέσσερις ορόφους πολυκατοικίας και ότι το κτίριο υπέστη δομική ζημιά.

Στη δυτική συνοικία Σβιατοσίνσκι, χτυπήθηκαν αρκετοί όροφοι 9ώροφης πολυκατοικίας, πάντα σύμφωνα με τον δήμαρχο και τις υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Συντρίμμια drones που καταρρίφθηκαν προκάλεσαν φωτιές σε 16ώροφη πολυκατοικία και άλλες δυο 9ώροφες στη συνοικία, πρόσθεσε ο δήμαρχος Κλίτσκο.

Ο στρατιωτικός περιφερειάρχης της πρωτεύουσας Τιμούρ Τκατσένκο κατηγόρησε τη Ρωσία πως πλήττει «εσκεμμένα και συνειδητά πολιτικούς στόχους».

Δεκάδες εκρήξεις αναφέρθηκαν στην ουκρανική πόλη Κρεμεντσούκ, ενώ η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε τομείς της, σύμφωνα με τον δήμαρχό της Βιτάλι Μαλέτσκι.

Στην ίδια περιοχή, ρωσικά πλήγματα στην Κρεβί Ρι είχαν στόχο υποδομές μεταφορών και άλλες, σύμφωνα με τον Ολεξάντρ Βίλκουλ, επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης εκεί, πάντως δεν αναφέρθηκαν απώλειες.

Στην Οδησσό (νότια) επλήγησαν πολιτικές υποδομές και πολυκατοικίες, με πυρκαγιές σε αρκετά διαμερίσματα, ανέφερε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Όλεχ Κίπερ.

Στο μεγαλύτερο μέρος της Ουκρανίας κηρύχθηκε συναγερμός ενόψει αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας από την πολεμική αεροπορία.

Η Πολωνία ανακοίνωσε πως απογειώθηκαν εσπευσμένα δικά της και συμμαχικά μαχητικά για να εγγυηθούν την ασφάλεια του εναέριου χώρου της, σύμφωνα με ανακοίνωση τύπου της διοίκησης επιχειρήσεων του γενικού επιτελείου.

Στην άλλη πλευρά, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας καταστράφηκαν 69 ουκρανικά drones, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Νωρίτερα, στη ρωσική περιφέρεια Κρασναντάρ, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι επιδρομή ουκρανικών drones προκάλεσε φωτιά στο διυλιστήριο πετρελαίου Ίλσκι, που κατασβέστηκε «γρήγορα» κατ’ αυτές, χωρίς να «υπάρξουν απώλειες».

Ενώ η ρωσική διοίκηση στην περιφέρεια Ζαπορίζια κατήγγειλε ότι ουκρανικά drones έπληξαν την οροφή κέντρου εκπαίδευσης στον σταθμό πυρηνικής ενέργειας της πόλης, χωρίς να προκληθούν σοβαρές ζημιές ή να αυξηθούν τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Το πλήγμα καταγράφτηκε περίπου 300 μέτρα από μονάδα αντιδραστήρα, πρόσθεσε.

Το συγκεκριμένο κέντρο είναι «μοναδικό», καθώς εκεί βρίσκεται ο μόνος προσομοιωτής πλήρους μεγέθους πυρηνικού αντιδραστήρα και αίθουσας χειρισμού του, που είναι «πολύ σημαντικός για την εκπαίδευση του προσωπικού», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το εργοστάσιο, το μεγαλύτερο της Ευρώπης, με έξι αντιδραστήρες, βρίσκεται στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων από την αρχή του πολέμου. Δεν λειτουργεί κανονικά, όμως παραμένει απαραίτητο να ψύχει τους αντιδραστήρες του.

Δεν υπήρξε κάποιο πρόβλημα στο πυρηνικό εργοστάσιο λόγω της επιδρομής, σύμφωνα με διορισμένες από τη Μόσχα αρχές.

Και οι δυο πλευρές αλληλοκατηγορούνται συχνά για ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρηνικό δυστύχημα στη Ζαπορίζια.

