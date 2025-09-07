Με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Σιγκέρου Ισίμπα να ανακοινώνει την παραίτησή του, η προσοχή στρέφεται στο ποιος θα είναι ο επόμενος επικεφαλής της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας του κόσμου.

Η διαδικασία για την επιλογή του νέου ηγέτη της Ιαπωνίας είναι πιο περίπλοκη από ό,τι στο παρελθόν. Αυτό συμβαίνει επειδή το Φιλελεύθερο Δημοκρατικό Κόμμα (LDP) του Ισίμπα, το οποίο έχει κυβερνήσει την Ιαπωνία για το μεγαλύτερο μέρος της μεταπολεμικής περιόδου, καθώς και ο μικρότερος εταίρος του στον συνασπισμό, έχασαν τις πλειοψηφίες τους και στα δύο σώματα της Βουλής κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Κούρσα για την ηγεσία του κόμματος

Αρχικά, το LDP πρέπει να επιλέξει νέο πρόεδρο για να αντικαταστήσει τον Ισίμπα και η ημερομηνία δεν έχει οριστεί ακόμη.

Στην τελευταία εσωκομματική εκλογή ηγεσίας, τον Σεπτέμβριο του 2024, οι υποψήφιοι έπρεπε να εξασφαλίσουν 20 υπογραφές στήριξης από βουλευτές του κόμματος για να μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα.

Οι υποψήφιοι θα ξεκινήσουν μια περίοδο συζητήσεων και εκστρατειών σε όλη την Ιαπωνία, με αποκορύφωμα την ψηφοφορία από τους βουλευτές και τα μέλη του κόμματος. Στην τελευταία εκλογή υπήρχαν εννέα υποψήφιοι και ο Ισίμπα κέρδισε σε δεύτερο γύρο.

Η ψήφος του LDP

Με βάση την προηγούμενη διαδικασία, κάθε βουλευτής έχει μία ψήφο, ενώ ίσος αριθμός ψήφων κατανέμεται μεταξύ των μελών της βάσης στον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας.

Ο υποψήφιος που εξασφαλίζει την απλή πλειοψηφία σε αυτή την ψηφοφορία γίνεται αρχηγός του κόμματος. Εάν κανείς δεν εξασφαλίσει πλειοψηφία, ακολουθεί επαναληπτική ψηφοφορία μεταξύ των δύο πρώτων υποψηφίων.

Στον δεύτερο γύρο, κάθε βουλευτής έχει και πάλι μία ψήφο, ενώ το μερίδιο της βάσης περιορίζεται σε 47 ψήφους, μία για κάθε νομό της Ιαπωνίας.

Στην απίθανη περίπτωση ισοψηφίας, ο νικητής αναδεικνύεται με κλήρωση. Αυτό δεν έχει συμβεί ποτέ σε εκλογή ηγεσίας, αλλά χρησιμοποιήθηκε το 2010 για να αποφασιστεί ποιος θα προεδρεύσει της κοινοβουλευτικής ομάδας του LDP στην Άνω Βουλή, σύμφωνα με το Reuters.

Οι ψήφοι της Βουλής

Δεδομένου ότι το κόμμα δεν διαθέτει πλειοψηφία σε καμία από τις δύο Βουλές, δεν είναι εγγυημένο ότι ο πρόεδρος του LDP θα γίνει και πρωθυπουργός.

Το 1994, το LDP σχημάτισε τριπλή συμμαχία με τον αρχικό του αντίπαλο, το Σοσιαλιστικό Κόμμα Ιαπωνίας, και ένα μικρότερο κόμμα, προκειμένου να ανακτήσει την εξουσία, εκλέγοντας τον σοσιαλιστή ηγέτη Τομίτσι Μουραγιάμα πρωθυπουργό.

Με βάση το προηγούμενο, η ισχυρότερη Κάτω Βουλή ψηφίζει πρώτη για την ανάδειξη πρωθυπουργού. Οι βουλευτές μπορούν να προτείνουν οποιονδήποτε υποψήφιο από την αίθουσα, και ιστορικά έχουν προταθεί και ηγέτες της αντιπολίτευσης.

Όποιος υποψήφιος εξασφαλίσει απλή πλειοψηφία στον πρώτο γύρο, κερδίζει. Εάν κανείς δεν εξασφαλίσει την πλειοψηφία, ακολουθεί δεύτερος γύρος μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων.

Στη συνέχεια, η διαδικασία περνά στην Άνω Βουλή, όπου διεξάγεται παρόμοια ψηφοφορία, αν και μόνο μέλη της Κάτω Βουλής μπορούν να εκλεγούν πρωθυπουργοί.

Εάν υπάρξει διαφωνία μεταξύ των σωμάτων, υπερισχύει η επιλογή της Κάτω Βουλής. Αυτό συνέβη το 2008, όταν η Κάτω Βουλή επέλεξε τον υποψήφιο του LDP, ενώ η Άνω Βουλή εκείνον της αντιπολίτευσης.

Ο νέος πρωθυπουργός μπορεί επίσης να προκηρύξει πρόωρες γενικές εκλογές, ζητώντας εθνική εντολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.