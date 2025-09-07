Λογαριασμός
Ουκρανία: Ο ρωσικός στρατός κατέλαβε χωριό στο Ντνίπρο

 Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας αναφέρει επίσης πως έπληξαν στρατιωτικούς στόχους σε ουκρανικό έδαφος και έκαναν επιδρομές σε υποδομές 

Ουκρανία

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι στρατιωτικές δυνάμεις του έθεσαν υπό τον έλεγχό τους το χωριό Κόροσε που βρίσκεται στην περιοχή της πόλης Ντνιπρό, της Ουκρανίας

Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επιδρομές κατά υποδομών ενός στρατιωτικού-βιομηχανικού συμπλέγματος, αλλά και κατά μεταφορικών υποδομών, όπως επίσης και κατά στρατιωτικών αεροπορικών πεδίων στην Ουκρανία, μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων επικαλούμενα το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

