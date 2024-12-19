Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Την ανάγκη «οι σύμμαχοι να μείνουν στο πλευρό της Ουκρανίας» επισήμανε ο Κιρ Στάρμερ στον Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν την Τετάρτη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ντάουνινγκ Στριτ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός και ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ συνομίλησαν για περίπου μισή ώρα, με τον πρώτο να επαναλαμβάνει την πάγια θέση του Λονδίνου ότι πρέπει να διασφαλιστεί πως η Ουκρανία βρίσκεται «στην ισχυρότερη δυνατή θέση» ενόψει πιθανών ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων στο μέλλον.

Ως προς τη Μέση Ανατολή, ο Κιρ Στάρμερ υπογράμμισε την ανάγκη συνεργασίας για επίτευξη ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν, εξάλλου, στην κοινή φιλοδοξία περί ενίσχυσης των στενών και ιστορικών σχέσεων των δύο χωρών και στη βούληση συνεργασίας επί κοινών προτεραιοτήτων, όπως η διεθνής ασφάλεια και η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και ευημερίας.

Ο κ. Τραμπ δέχθηκε επίσης τα συγχαρητήρια του κ. Στάρμερ για τους διορισμούς στην κυβερνητική του ομάδα και αναφέρθηκε με θερμά λόγια στην επαφή που είχε με τον πρίγκιπα Γουίλιαμ στο Παρίσι στις αρχές του μήνα.

Εν τω μεταξύ, όπως αποκαλύπτει ο βρετανικός Τύπος, ο προσωπάρχης της Ντάουνινγκ Στριτ Μόργκαν ΜακΣουΐνι και ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Στάρμερ Τζόναθαν Πάουελ ταξίδεψαν προ δύο εβδομάδων στην Ουάσιγκτον για συνάντηση με τους ομολόγους τους από το επιτελείο Τραμπ, δηλαδή τη Σούζι Γουάιλς και τον Μάικ Γουόλτς.

Φέρονται να συζήτησαν τις διμερείς σχέσεις, την ενίσχυση των εμπορικών συναλλαγών, την Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή, την Κίνα και μια πιθανή επίσκεψη Στάρμερ στην αμερικανική πρωτεύουσα το συντομότερο δυνατό μετά από την ορκωμοσία Τραμπ.



