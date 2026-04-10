Για σχέδιο υποστήριξης των πλοίων που περνούν το Ορμούζ μίλησαν Στάρμερ - Τραμπ

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα ότι συζήτησε χτες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ τις στρατιωτικές δυνατότητες, αλλά και τη διοικητική υποστήριξη της διέλευσης πλοίων μέσω του Στενού του Ορμούζ.

«Βάζουμε μαζί μία συμμαχία χωρών…, εργαζόμαστε σε ένα πολιτικό, διπλωματικό σχέδιο, αλλά επίσης, εξετάζουμε στρατιωτικές δυνατότητες και…, τη διοικητική υποστήριξη για την ενεργή διέλευση πλοίων μέσω των Στενών», δήλωσε ο Στάρμερ στη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μέση Ανατολή.

«Αυτό ήταν το επίκεντρο του ενδιαφέροντος της συζήτησης την προηγούμενη νύχτα – οι σκέψεις γι’ αυτό που συζητήσαμε, αλλά και η έμφαση που δόθηκε σε ένα πρακτικό σχέδιο για τη ναυτιλία μέσω του Στενού».

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Βρετανία στέλνει δεκάδες πύραυλους αναχαίτισης στη Μέση Ανατολή.

Διαβάστε εδώ όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή.



Πηγή: skai.gr

