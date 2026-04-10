«Αν οι Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται πραγματικά να αποχωρήσουν από το ΝΑΤΟ, τότε η ασφάλεια της Ευρώπης θα βασίζεται αποκλειστικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά όχι στην τρέχουσα μορφή της. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια κατάσταση όπου χρειάζεται επιπλέον χώρες» τόνισε σε συνέντευξή του ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.



Χωρίς την Ουκρανία και την Τουρκία, η Ευρώπη δεν θα έχει στρατό ανάλογο με αυτόν της Ρωσίας σημείωσε.



«Μεγάλη Βρετανία, Ουκρανία, Τουρκία και Νορβηγία. Αυτές είναι τέσσερις ισχυρές χώρες που αποτελούν μέρος της Ευρώπης. Μαζί, οι στρατοί της Μεγάλης Βρετανίας, της Ουκρανίας και της Τουρκίας είναι ισχυρότεροι από τους Ρώσους. Χωρίς την Ουκρανία και την Τουρκία, η Ευρώπη δεν μπορεί να έχει παρόμοιο στρατό με τη Ρωσία. Με αυτές τις τέσσερις χώρες, μπορείτε να ελέγχετε τις θάλασσες, να έχετε προστατευμένους ουρανούς και τις μεγαλύτερες χερσαίες δυνάμεις» δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ουκρανός πρόεδρος.



«Όταν η Ρωσία αποφασίσει να έχει στρατό 2,5 εκατομμυρίων ανθρώπων έως το 2030, η Ευρώπη θα πρέπει να σκεφτεί την ασφάλεια και πώς να διατηρήσει την ανεξαρτησία της. Η Μεγάλη Βρετανία ήταν κάποτε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν ανησυχίες για τη γεωργία στην περίπτωση της Τουρκίας. Αλλά όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν εάν η οικονομία είναι πραγματικά ισχυρή. Ωστόσο, η ασφάλεια έρχεται πρώτη και η οικονομία δεύτερη. Όχι το αντίστροφο» τόνισε.

Zelensky:



April 10, 2026



Αφήνοντας αιχμές για την Ουάσινγκτον ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σημείωσε ότι «είναι κρίμα, αλλά πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ορισμένοι Αμερικανοί πιστεύουν ότι δεν είναι τόσο μεγάλο τίμημα για εμάς —για την ειρήνη— να εγκαταλείψουμε τα εδάφη μας».



«Δεν θέλουν να αναγνωρίσουν ότι ο Πούτιν θα τους πει ψέματα και θα συνεχίσει την κατοχή ακόμη και μετά από τέτοια βήματα. Νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα: δεν εμπιστευόμαστε τον Πούτιν, αλλά αυτοί τον εμπιστεύονται» παρατήρησε.



Προειδοποίησε ότι «οι Ρώσοι γνωρίζουν ότι αν αποσύρουμε τα στρατεύματά μας από το Ντονμπάς, αυτό θα διχάσει το έθνος μας. Πολλοί άνθρωποι θα αντιταχθούν σε αυτό. Αν υπονομευτεί η ενότητα της Ουκρανίας, ο Πούτιν θα σκαρφιστεί ένα νέο «blitzkrieg» για να καταλάβει την Ουκρανία πολύ γρήγορα. Ακόμα κι αν αυτό δεν συμβεί, θα χρησιμοποιήσει την περαιτέρω παύση για να στρατολογήσει περισσότερους ανθρώπους, να τους εκπαιδεύσει, να χτίσει τη στρατιωτικοβιομηχανική βάση και να επιτύχει την άρση των κυρώσεων. Επομένως, μια εκεχειρία με τη μορφή «παραμένουμε όπου στεκόμαστε» δεν είναι μόνο η επιθυμία μας, είναι και προς το συμφέρον των εταίρων μας».



«Νομίζω ότι ο Πούτιν καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να καταλάβει πλήρως την Ουκρανία. Απλώς μερικές φορές μοιράζεται μηνύματα με τους εταίρους μας που δεν αντιστοιχούν στις πραγματικές του σκέψεις».



«Έχει τεράστιες απώλειες και δεν έχει αρκετούς καλά εκπαιδευμένους ανθρώπους στο πεδίο της μάχης. Προσπαθεί να βρει μια διέξοδο από την κατάσταση που θα έμοιαζε με νίκη. Γι' αυτό προσπαθεί να μας εκδιώξει από το Ντονμπάς διπλωματικά - μέσω διαλόγου με τις Ηνωμένες Πολιτείες».

«Επειδή για να καταλάβει πλήρως το Ντονμπάς θα έπρεπε να θυσιάσει από 300 χιλιάδες έως 1 εκατομμύριο ανθρώπους - ανάλογα με το πόσα χρόνια θα σχεδίαζαν αυτή την επιχείρηση. Αυτό είναι ένα τεράστιο τίμημα ακόμη και για τον Πούτιν».



Ο Ζελένσκι επέκρινε την απόφαση της τότε ηγεσίας του Κιέβου να παραδώσει τα πυρηνικά όπλα: «Όταν η Ουκρανία συμφώνησε να εγκαταλείψει τα πυρηνικά της όπλα, το τίμημα που έπρεπε να πληρώσει η άλλη πλευρά θα έπρεπε να είναι δίκαιο. Πιστεύω ότι η ένταξη στο ΝΑΤΟ είναι το λιγότερο που θα έπρεπε να είχαν πάρει οι ηγέτες της Ουκρανίας σε αντάλλαγμα για ένα πυρηνικό οπλοστάσιο. Τι πήραμε; Τίποτα. Ήταν ένα άδικο παιχνίδι και ένα μεγάλο λάθος».



«Αν σας ζητούσαν να εγκαταλείψετε τα πυρηνικά σας όπλα, θα έπρεπε να σας είχαν δώσει μια ομπρέλα ασφαλείας. Ίσως μια πυρηνική ομπρέλα» συνέχισε.



«Τελικά, όλα ήταν μια απάτη. Ένα σημαντικό μέρος των πυρηνικών μας όπλων μεταφέρθηκε στη Ρωσία. Για παράδειγμα, τα στρατηγικά αεροσκάφη που χρησιμοποιεί τώρα η Ρωσία εναντίον μας σε αυτόν τον πόλεμο».



Πηγή: skai.gr

