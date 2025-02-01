Επικοινωνία Ντόναλντ Τραμπ και Αλ-Σίσι για τη Γάζα

Ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φατάχ αλ-Σίσι και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία σε θετικό κλίμα, δήλωσε ο εκπρόσωπος της αιγυπτιακής προεδρίας το Σάββατο.

Τα ζητήματα που τέθηκαν στο επίκεντρο της συνομιλίας ήταν η σημασία της συνέχισης της εφαρμογής της πρώτης και της δεύτερης φάσης της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και την εδραίωσή της, ανέφερε η δήλωση.

Ο Σίσι και ο Τραμπ συμφώνησαν στη σημασία του συνεχούς συντονισμού και της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, αναφέρεται στην ίδια ανακοίνωση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.