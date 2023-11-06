Η Ιορδανία «αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα» όσον αφορά την αντίδρασή της στην αποτυχία, όπως λέει, του Ισραήλ, να διακρίνει μεταξύ των στρατιωτικών και των πολιτικών στόχων στους εντεινόμενους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις του στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο πρωθυπουργός της Ιορδανίας Μπισέρ αλ Χασάουνα δεν διευκρίνισε τι μέτρα θα μπορούσε να λάβει η χώρα του, λίγες ημέρες αφότου ανακάλεσε τον πρεσβευτή της από το Ισραήλ, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τις ισραηλινές επιχειρήσεις στη Γάζα, μετά την επίθεση της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος, στις 7 Οκτωβρίου.

Η Ιορδανία ανακοίνωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα ότι ο πρεσβευτής του Ισραήλ, που έφυγε από το Αμάν λίγο μετά την επίθεση της Χαμάς, δεν θα επιτραπεί να επιστρέψει στη χώρα και να αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντά του, κηρύσσοντάς τον ουσιαστικά «ανεπιθύμητο πρόσωπο».

«Όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι όσον αφορά την αντίδρασή μας στην επίθεση του Ισραήλ στη Γάζα και τις συνέπειές της», είπε ο Χασάουνα. Η Ιορδανία υπέγραψε συνθήκη ειρήνης με το Ισραήλ το 1994.

Η πολιορκία του πυκνοκατοικημένου θύλακα δεν αποτελεί αυτοάμυνα, όπως ισχυρίζεται το Ισραήλ, είπε ο Χασάουνα. «Η βάναυση ισραηλινή επίθεση δεν κάνει διακρίσεις μεταξύ των πολιτικών και των στρατιωτικών στόχων και επεκτείνεται σε ασφαλείς περιοχές και σε ασθενοφόρα», τόνισε.

Η Ιορδανία επανεξετάζει τους οικονομικούς και πολιτικούς δεσμούς της με το Ισραήλ και μελετά ακόμη και την αναστολή της υλοποίησης περαιτέρω βημάτων όσον αφορά την εφαρμογή της ειρηνευτικής συμφωνίας, εάν η αιματοχυσία στη Γάζα επιδεινωθεί, ανέφεραν διπλωματικές πηγές. Ο πόλεμος του Ισραήλ με τη Χαμάς ξύπνησε στη χώρα τον φόβο ότι το Ισραήλ θα αδράξει την ευκαιρία για να εκδιώξει μαζικά τους Παλαιστινίους από την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου οι επιθέσεις εποίκων εναντίον Παλαιστίνιων κατοίκων έχουν αυξηθεί μετά τις 7 Οκτωβρίου.

Ο υπουργός Εξωτερικών Αϊμάν αλ Σάφαντι είπε ότι οποιαδήποτε προσπάθεια εκδίωξης των Παλαιστίνιων στην Ιορδανία αποτελεί «κόκκινη γραμμή» που ισοδυναμεί με κήρυξη πολέμου. Ο ιορδανικός στρατός έχει ήδη ενισχύσει τις θέσεις του κατά μήκος των συνόρων, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

