Eπικοινωνία Μελόνι - Ερντογάν για το ουκρανικό

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι είχε απόψε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σε γραπτή ανακοίνωση της κυβέρνησης της Ρώμης υπογραμμίζεται ότι «υπό το φως της τουρκικής διάθεσης να φιλοξενηθούν στην Κωνσταντινούπολη οι ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις Ουκρανίας - Ρωσίας, οι δυο ηγέτες συζήτησαν τις σχετικές διπλωματικές προοπτικές και επανέλαβαν τη στήριξή τους σε μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη για την Ουκρανία».

Στην ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, παράλληλα, προστίθεται:

«Η πρωθυπουργός Μελόνι ευχαρίστησε τον πρόεδρο Ερντογάν για τη συμβολή της Τουρκίας υπέρ μιας διαπραγματευτικής λύσης η οποία να θέσει τέλος στη σύρραξη και επανέλαβε την προσδοκία της να απαντήσει θετικά και η Ρωσία -όπως έχει κάνει η Ουκρανία- στην πρόσκληση συμμετοχής σε συνομιλίες ανωτάτου επιπέδου και να αποδεχθεί μια ολική και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός διάρκειας τριάντα ημερών, ως ουσιαστικό μήνυμα θετικής διάθεσης για την ειρήνη».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

