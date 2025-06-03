Έντεκα άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκαεπτά τραυματίστηκαν σε δυστύχημα με λεωφορείο στην πολιτεία Νουέβο Λεόν του Μεξικού, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Σαμουέλ Γκαρσία.
Un saldo de 17 heridos y 11 personas sin vida, deja la volcadura de un autobús en Hualahuises Nuevo León, km 169 en La Laja, regresaba de @tampico hacia @EscobedoNL_ @Cicmty @EscobedoProxpol @samuel_garcias @CongresoNL @andresmijesmx @LoQuePasaEnNL @MtyFollow @Like_Mty pic.twitter.com/muCJ9HUV11— kwnoticias (@kwnoticias1) June 3, 2025
Το λεωφορείο είχε αναχωρήσει από τον δήμο Εσκομπέδο με προορισμό την πόλη Ταμπίκο, στην πολιτεία Ταμαουλίπας. Το δυστύχημα σημειώθηκε γύρω στις 03:40 τα ξημερώματα τοπική ώρα, όπως ανέφερε η Πολιτική Προστασία του Νουέβο Λεόν.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες της Πολιτικής Προστασίας και της Ερυθράς Σελήνης (Cruz Roja), οι οποίοι επιβεβαίωσαν τον θάνατο 11 ατόμων, ορισμένοι εκ των οποίων είχαν παγιδευτεί κάτω από το λεωφορείο. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε τοπικά νοσοκομεία, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του δυστυχήματος.
