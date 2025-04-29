Ολοένα και αυξάνονται οι αμερικανοί ψηφοφόροι που θεωρούν τον Ντόναλντ Τραμπ «επικίνδυνο δικτάτορα». Σύμφωνα με μια ευρεία έρευνα που δημοσιεύτηκε σήμερα Τρίτη από την εταιρεία PRRI, την ημέρα που συμπληρώνονται 100 ημέρες από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ο αμερικανός πρόεδρος φαίνεται να χάνει τους υποστηρικτές του εξαιτίας των πολιτικών που εφαρμόζει στον τομέα της μετανάστευσης και της οικονομίας - δύο ζητήματα που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην εκλογή του.

Συγκεκριμένα, η έρευνα αποκαλύπτει ότι η πλειοψηφία των Αμερικανών υποστηρίζει ότι ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας «επικίνδυνος δικτάτορας» που αποτελεί απειλή για τη δημοκρατία και πιστεύει ότι έχει υπερβεί την εξουσία του με ενέργειες όπως οι μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων.

Επιπλέον, μόνο τέσσερις στους 10 Αμερικανούς εξέφρασαν θετικές απόψεις για τον Τραμπ μετά τις πρώτες 100 ημέρες της θητείας του, σύμφωνα με έρευνα του ανεξάρτητου Ινστιτούτου Δημόσιας Θρησκευτικής Έρευνας (PRRI).

Αναλυτικότερα, το 52% των Αμερικανών συμφώνησε με την προκλητική δήλωση ότι ο Τραμπ «είναι ένας επικίνδυνος δικτάτορας του οποίου η εξουσία θα πρέπει να περιοριστεί προτού καταστρέψει την αμερικανική δημοκρατία», ανέφερε η έρευνα. Επίσης, με τη δήλωση αυτή συμφώνησε και το 56% των ανεξάρτητων ψηφοφόρων υποδηλώνοντας ότι οι ψηφοφόροι της μεσαίας τάξης που τον βοήθησαν να επανέλθει στην εξουσία τον εγκαταλείπουν.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα, το 83% των Ρεπουμπλικανών -ένας σχετικά χαμηλός αριθμός για τον Τραμπ- είχαν θετική άποψη για αυτόν και τις πράξεις του, ενώ το 35% των ανεξάρτητων και μόλις το 8% των Δημοκρατικών είχαν θετική άποψη.

Πολλοί ερωτηθέντες εξέφρασαν ανησυχία για τις κινήσεις του να αναδιαμορφώσει την κυβέρνηση, να επιβάλει τους δασμούς του και να απελάσει ανθρώπους χωρίς να λάβει υπόψη τη διαδικασία.

Η πλειοψηφία των Αφροαμερικανών, των Λατίνων και των Ασιατών Αμερικανών συμφώνησε ότι ο Τραμπ είναι ένας «επικίνδυνος δικτάτορας», σε σύγκριση με το 45% των λευκών Αμερικανών — μια αντανάκλαση των φυλετικών διαιρέσεων που προκαλούν ο Τραμπ και οι πράξεις του.

Επίσης, το 81% των Ρεπουμπλικανών που συμμετείχαν στην έρευνα δήλωσαν ότι εξακολουθούν να πιστεύουν ότι «ο Τραμπ είναι ένας ισχυρός ηγέτης στον οποίο θα πρέπει να δοθεί η εξουσία που χρειάζεται για να αποκαταστήσει το μεγαλείο της Αμερικής».

Το 51% των λευκών Αμερικανών συμφώνησε.

Όσον αφορά το ζήτημα της μετανάστευσης, οι Αμερικανοί παραμένουν ισόποσα διχασμένοι ως προς τους γενικούς στόχους του Τραμπ, δήλωσε η Διευθύνουσα Σύμβουλος της PRRI, Μελίσα Ντέκμαν, στο Axios, αλλά η έρευνα δείχνει ότι οι περισσότεροι άνθρωποι διαφωνούν έντονα με τις αντισυνταγματικές ή απάνθρωπες πρακτικές του.

Για παράδειγμα, οι περισσότεροι Αμερικανοί (61%) διαφωνούν ότι η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει να τοποθετεί τους μετανάστες που βρίσκονται παράνομα στη χώρα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης που φυλάσσονται από τον αμερικανικό στρατό μέχρι να απελαθούν.

Η πλειοψηφία των Αμερικανών συμφωνεί επίσης ότι «ο Πρόεδρος Τραμπ έχει υπερβεί την εξουσία του διατάσσοντας τις μαζικές απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων σε πολλαπλές υπηρεσίες».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.