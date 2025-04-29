«Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξουν κραδασμοί στις εφοδιαστικές αλυσίδες», διαβεβαίωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, την ώρα που εντείνονται οι ανησυχίες σχετικά με ενδεχόμενους κινδύνους που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε άδεια ράφια στις ΗΠΑ.

Για τον υπουργό Οικονομικών, «τα καταστήματα διαχειρίστηκαν τα αποθέματά τους με προνοητικότητα. Συζήτησα με δεκάδες επιχειρήσεις, σε ορισμένες περιπτώσεις καθημερινά, και γνωρίζουν πως ο πρόεδρος Τραμπ έχει δεσμευτεί σε ένα ισότιμο εμπόριο, συνεπώς έχουν οργανωθεί».

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Σκοτ Μπέσεντ επιχειρεί να καθησυχάσει σχετικά με αυτό το θέμα κι ενώ οι ανησυχίες αυξάνονται όλο και περισσότερο μπροστά στην πτώση της ναυτιλιακής δραστηριότητας μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ.

Χθες, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών δήλωσε πως δεν φοβάται ότι θα δει άδεια ράφια «άμεσα», διαβεβαιώνοντας πως «έχουμε εξαιρετικούς διανομείς. Υποθέτω πως έχουν παραγγείλει εκ των προτέρων».

«Πιστεύω πως θα υπάρξουν υποκαταστάσεις και κατόπιν αυτό θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα με την οποία οι Κινέζοι θα δεσμευτούν σε μια αποκλιμάκωση», είχε δηλώσει, κρίνοντας πως ο εμπορικός πόλεμος που κήρυξε ο Αμερικανός πρόεδρος «δεν είναι βιώσιμος από την κινεζική πλευρά».

Ο Τραμπ επέβαλε δασμούς 145% στην πλειονότητα των κινεζικών προϊόντων που εισέρχονται σε αμερικανικό έδαφος. Το Πεκίνο απάντησε επιβάλλοντας τους δικούς του τελωνειακούς δασμούς 125% σε αμερικανικά προϊόντα.

Πηγή: skai.gr

