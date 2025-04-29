Η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει την αμυντική παραγωγή καθώς η Ουάσιγκτον απειλεί να αποσύρει σταδιακά την παρουσία της στην Ευρώπη, δήλωσε στο Politico ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα.

«Σίγουρα πρέπει να παράγουμε περισσότερα ευρωπαϊκά [όπλα] για να είμαστε πιο αυτόνομοι», δήλωσε ο Κόστα. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες πήραν την απόφαση και θα πρέπει να σεβαστούμε ότι η εστίασή τους είναι περισσότερο σε άλλες περιοχές του κόσμου παρά στην Ευρώπη», ανέφερε όπως μεταδίδει το Politico.

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έκανε αυτές τις δηλώσεις αυτές κατά τη διάρκεια επίσκεψης τη Δευτέρα στο εργοστάσιο όπλων «Άρσεναλ» στην κεντρική Βουλγαρία — τον μεγαλύτερο εργοδότη στη χώρα με περισσότερους από 10.500 εργαζόμενους.

Το εργοστάσιο είναι ένα «πολύ καλό παράδειγμα» της αμυντικής βιομηχανικής πολιτικής της Ευρώπης, καθώς έχει δημιουργήσει θέσεις εργασίας και έχει βοηθήσει την οικονομία, είπε ο Κόστα.

Πρόσθεσε ότι το πρόγραμμα της ΕΕ, η «Δράση Ασφάλειας για την Ευρώπη» (SAFE) — το οποίο θα παρέχει αμυντικά δάνεια έως και 150 δισεκατομμύρια ευρώ — θα πρέπει να κατανεμηθεί μεταξύ των χωρών μελών για να διασφαλιστεί ότι «δεν συγκεντρώνεται μόνο στους τρεις ή τέσσερις μεγάλους ''παίκτες''».

«Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την επένδυση για να αναπτύξουμε άλλες περιοχές, άλλες εταιρείες και να τις ενσωματώσουμε στην αλυσίδα της κοινής μας αμυντικής βιομηχανίας», σημείωσε. «Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα προκειμένου να αναπτυχθούν τοπικές εταιρείες, να ενδυναμωθεί αυτή η ικανότητα και να εκσυγχρονίσουμε αυτές τις εταιρείες».

