Ιταλία: Συνελήφθη ο Τούρκος Βελάτ Τσετίνκαϊα - Κατηγορείται για διεθνή τρομοκρατική δράση

Ο Τούρκος υπήκοος Βελάτ Τσετίνκαϊα, 50 ετών, συνελήφθη σήμερα Κυριακή στο Τσαμπίνο, 30 χιλιόμετρα έξω από τη Ρώμη, με την κατηγορία διεθνούς τρομοκρατικής δράσης.

Η ιταλική αστυνομία τον εντόπισε και τον συνέλαβε σε διαμέρισμα το οποίο νοικιάζεται σε τουρίστες για βραχυπρόθεσμες περιόδους.

Σε βάρος του Τσετίνκαϊα, το δικαστήριο της Στουτγκάρδης, στο τέλος του 2022 εξέδωσε ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης, με την κατηγορία διεθνούς τρομοκρατικής δράσης. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στις φυλακές της Ρώμης, Ρετζίνα Τσέλι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

