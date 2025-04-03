Λογαριασμός
Ισχυρό σενάριο ύφεσης στην ευρωζώνη από τους δασμούς Τραμπ

Ο άμεσος αντίκτυπος των χαμηλότερων εξαγωγών θα επιβραδύνει την ανάπτυξη, αλλά ακόμη χειρότερο θα μπορούσε να είναι το ευρύτερο σοκ στην εμπιστοσύνη

Δασμοί Τραμπ: Θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ύφεση την ευρωζώνη

Οι νέοι δασμοί του Ντόναλντ Τραμπ θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την οικονομική ανάκαμψη της ευρωζώνης και να ωθήσουν την περιοχή σε ύφεση, τονίζουν αναλυτές.

Ο Γκαουράβ Γκατζούλι, ανώτερος διευθυντής οικονομικής έρευνας στο Moody's Analytics, προειδοποίησε ότι «η οικονομία της ευρωζώνης εμφανίζει εσχάτως σημάδια ανάκαμψης, αλλά οι αντισταθμιστικοί δασμοί 20% στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ θα βλάψουν σοβαρά τις προοπτικές ανάπτυξης φέτος και του χρόνου.

Ο άμεσος αντίκτυπος των χαμηλότερων εξαγωγών θα επιβραδύνει την ανάπτυξη, αλλά ακόμη χειρότερο θα μπορούσε να είναι το ευρύτερο σοκ στην εμπιστοσύνη και η επιδείνωση των χρηματοοικονομικών συνθηκών που θα προκύψουν. 

«Εάν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν να αποφέρουν παραχωρήσεις και αυτοί οι δασμοί παραμείνουν σε ισχύ, η ευρωζώνη θα διολισθήσει σε ύφεση φέτος» πρόσθεσε ο αναλυτής. 

TAGS: Ευρωζώνη δασμοί Ντόναλντ Τραμπ
