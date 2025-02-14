Επιδρομή της Ουκρανίας με drones - Ένας νεκρός στη Ρωσία

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του στην παραμεθόρια ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ μετά από ουκρανική επιδρομή με περίπου 50 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα, τα οποία καταρρίφθηκαν τη νύχτα σε διάφορους τομείς της χώρας, ανακοίνωσαν οι αρχές της Ρωσίας.

Η «πιο σοβαρή» επιδρομή έγινε στο χωριό Κουκούγεφκα, όπου «άνδρας σκοτώθηκε εξαιτίας εκρηκτικού που έριξε στο σπίτι του (ουκρανικό) drone», ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

Κατά τον ίδιο, άλλα δέκα σπίτια και οχήματα σε δυο χωριά υπέστησαν ζημιές.

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε νωρίς σήμερα πως συνολικά καταρρίφθηκαν 50 ουκρανικά drones σε διάφορες ρωσικές περιφέρειες, ανάμεσά τους 41 στους αιθέρες της Μπέλγκοροντ.

Επιδρομές αυτού του είδους στη μια και στην άλλη πλευρά των συνόρων προκαλούν συχνά θανάτους και τραυματισμούς.

Η Μόσχα εξάλλου κατηγόρησε σήμερα την Ουκρανία πως προέβη χθες βράδυ σε πλήγμα με πυροβολικό εναντίον θερμικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού στη Ζαπορίζια (νότια Ουκρανία), που η Ρωσία ανακοίνωσε πως προσαρτά τον Σεπτέμβριο του 2022.

Εξαιτίας του πλήγματος «ο ενεργειακός εξοπλισμός υπέστη κρίσιμες ζημιές», ανέφερε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο τις τοπικές αρχές, με συνέπεια 50.000 άνθρωποι να μείνουν χωρίς ηλεκτροδότηση, στην πλειονότητά τους στην πόλη Ενερχοντάρ.

Ο ουκρανικός στρατός έχει πολλαπλασιάσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον ενεργειακών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων της Ρωσίας. Το Κίεβο κάνει λόγο για ανταπόδοση των ασταμάτητων βομβαρδισμών της Ρωσίας εναντίον πόλεων και του ενεργειακού του δικτύου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.