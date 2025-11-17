Λογαριασμός
Συνελήφθη επίδοξη «τζαμπατζού» influencer στη Νέα Υόρκη – Έτρωγε στα καλύτερα εστιατόρια και τους πλήρωνε με… αναρτήσεις 

Η 34χρονη Pei Chung φέρεται να επισκεπτόταν εστιατόρια με αστέρια Michelin, και στη συνέχεια αρνούνταν να πληρώσει τον λογαριασμό - Πώς συνελήφθη

επίδοξη «τζαμπατζού» influencer στη Νέα Υόρκη

Μία 34χρονη επίδοξη ινφλουένσερ, λάτρης της καλής ζωής και της πολυτέλειας, συνελήφθη στη Νέα Υόρκη, με την κατηγορία ότι επανειλημμένα εξαπατούσε κορυφαία εστιατόρια, τρώγοντας πανάκριβα γεύματα και φεύγοντας χωρίς να πληρώνει. 

Η 34χρονη Pei Chung από το Μπρούκλιν, με 13.000 ακολούθους στο Instagram, φέρεται να επισκεπτόταν εστιατόρια με αστέρια Michelin, και στη συνέχεια αρνούνταν να πληρώσει τον λογαριασμό,  προσφέροντας ως αντάλλαγμα θετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 

Μάλιστα, σε μια περίπτωση, η Chung κατηγορείται  ότι προσέφερε σε έναν σερβιτόρο σεξ αντί πληρωμής.

Η Chung έχει συλληφθεί πέντε φορές από τα τέλη Οκτωβρίου καθώς αρνήθηκε να πληρώσει στα εστιατόρια Peter Luger, Francie και Meadowsweet, αφού έκανε λογαριασμούς εκατοντάδων δολλαρίων. 

«Πηγαίνει σε γνωστά εστιατόρια ντυμένη στην τρίχα, συσσωρεύει εκατοντάδες δολάρια σε φαγητό, τα εξαπατά και μετά ανεβάζει στο Instagram σαν να την έχει προσλάβει το εστιατόριο», δήλωσε μια πηγή από το Meadowsweet στη New York Post.

«Όλες οι κάρτες της απορρίφθηκαν», τόνισε επίσης.

Παρόλα αυτά, ακόμα και όταν πια δεν μπορούσε να πληρώνει, συνέχισε να πηγαίνει στο εστιατόριο, λέγοντας περίμενε χρήματα από την οικογένειά της. 

Ο John Winterman, ιδιοκτήτης του Francie δήλωσε επίσης η Chung μπήκε σαν το εστιατόριο να την είχε προσλάβει ως influencer και ζητούσε να ανταλλάξει τον λογαριασμό με θετικές αναρτήσεις. «Αυτό θα ήταν κάτι στο οποίο θα έπρεπε να συμφωνήσουμε από πριν και δεν το έχουμε κάνει, οπότε πρέπει να πληρώνεις», της είχε πει.

Η νεαρή ινφλουένσερ συνελήφθη στις 7 Νοεμβρίου στο Meadowsweet, όταν παρήγγειλε φαγητό αξίας 83,83 δολαρίων και αρνήθηκε να πληρώσει.

Το προσωπικό κάλεσε απηυδισμένο την αστυνομία, η οποία πέρασε της χειροπέδες στο μπαρ, με την κατηγορία της κλοπής υπηρεσιών. 

Πηγή: skai.gr

