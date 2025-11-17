Μία 34χρονη επίδοξη ινφλουένσερ, λάτρης της καλής ζωής και της πολυτέλειας, συνελήφθη στη Νέα Υόρκη, με την κατηγορία ότι επανειλημμένα εξαπατούσε κορυφαία εστιατόρια, τρώγοντας πανάκριβα γεύματα και φεύγοντας χωρίς να πληρώνει.

Η 34χρονη Pei Chung από το Μπρούκλιν, με 13.000 ακολούθους στο Instagram, φέρεται να επισκεπτόταν εστιατόρια με αστέρια Michelin, και στη συνέχεια αρνούνταν να πληρώσει τον λογαριασμό, προσφέροντας ως αντάλλαγμα θετικές αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μάλιστα, σε μια περίπτωση, η Chung κατηγορείται ότι προσέφερε σε έναν σερβιτόρο σεξ αντί πληρωμής.

Woman decked out in designer threads is accused of defrauding top NYC restaurants out of free food https://t.co/YWCJYGiapR — Daily Mail US (@Daily_MailUS) November 17, 2025

Η Chung έχει συλληφθεί πέντε φορές από τα τέλη Οκτωβρίου καθώς αρνήθηκε να πληρώσει στα εστιατόρια Peter Luger, Francie και Meadowsweet, αφού έκανε λογαριασμούς εκατοντάδων δολλαρίων.

«Πηγαίνει σε γνωστά εστιατόρια ντυμένη στην τρίχα, συσσωρεύει εκατοντάδες δολάρια σε φαγητό, τα εξαπατά και μετά ανεβάζει στο Instagram σαν να την έχει προσλάβει το εστιατόριο», δήλωσε μια πηγή από το Meadowsweet στη New York Post.

«Όλες οι κάρτες της απορρίφθηκαν», τόνισε επίσης.

Παρόλα αυτά, ακόμα και όταν πια δεν μπορούσε να πληρώνει, συνέχισε να πηγαίνει στο εστιατόριο, λέγοντας περίμενε χρήματα από την οικογένειά της.

Prada-loving faux food influencer is a serial dine-and-dasher at top NYC eateries: cops https://t.co/ov2QHlHLeg pic.twitter.com/g7uZEcvmoh — New York Post (@nypost) November 16, 2025

Ο John Winterman, ιδιοκτήτης του Francie δήλωσε επίσης η Chung μπήκε σαν το εστιατόριο να την είχε προσλάβει ως influencer και ζητούσε να ανταλλάξει τον λογαριασμό με θετικές αναρτήσεις. «Αυτό θα ήταν κάτι στο οποίο θα έπρεπε να συμφωνήσουμε από πριν και δεν το έχουμε κάνει, οπότε πρέπει να πληρώνεις», της είχε πει.

Η νεαρή ινφλουένσερ συνελήφθη στις 7 Νοεμβρίου στο Meadowsweet, όταν παρήγγειλε φαγητό αξίας 83,83 δολαρίων και αρνήθηκε να πληρώσει.

Το προσωπικό κάλεσε απηυδισμένο την αστυνομία, η οποία πέρασε της χειροπέδες στο μπαρ, με την κατηγορία της κλοπής υπηρεσιών.

Πηγή: skai.gr

