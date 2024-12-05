Επεσε η κυβέρνηση Μπαρνιέ στη Γαλλία - Απόψε διάγγελμα Μακρόν

Μετά το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας χθες το βράδυ στη γαλλική Εθνοσυνέλευση - που οδήγησε στην πτώση της κυβέρνησης του Μισέλ Μπαρνιέ - ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα απευθυνθεί απόψε στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) στον γαλλικό λαό, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης το Ελιζέ.

Το βράδυ της Τετάρτης, η Άκρα Δεξιά συμμάχησε με τον Ενιαίο Λαϊκό Μέτωπο της Αριστεράς και με πλειοψηφία 331 ψήφων έριξαν την κυβέρνηση μειοψηφίας που μετρούσε μόλις 90 ημέρες ζωής.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που γαλλική κυβέρνηση πέφτει λόγω πρότασης μομφής από το 1962.

Στον απόηχο του αποτελέσματος, η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού Μαρίν Λεπέν κάλεσε χθες τον Γάλλο πρόεδρο να αναλάβει τις ευθύνες του, χωρίς ωστόσο να ζητήσει ξεκάθαρα την παραίτηση του. Αντιθέτως ανέφερε ότι σκοπεύει να αφήσει τον νέο πρωθυπουργό να εργαστεί ούτως ώστε να καταλήξει σε έναν κρατικό προϋπολογισμό αποδεκτό για όλους.

Σε άλλο μήκος κύματος, ο επικεφαλής του αριστερού κόμματος της Ανυπότακτης Γαλλίας Ζαν Λυκ Μελανσόν ζήτησε την παραίτηση του Εμανουέλ Μακρόν, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «ακόμα και αν διορίζει κάθε τρεις μήνες έναν Μισέλ Μπαρνιέ στην πρωθυπουργία, δεν θα καταφέρει να μείνει στην προεδρία της Δημοκρατίας για τα επόμενα τρία χρόνια».

Από την άλλη, ο Γραμματέας του Σοσιαλιστικού κόμματος Ολιβιέ Φορ δεν έθεσε θέμα παραίτησης του προέδρου της Δημοκρατίας και κάλεσε τον Μακρόν να ακούσει τους Γάλλους και να διορίσει πρωθυπουργό προερχόμενο από τους κόλπους της αριστεράς.

Και τώρα;

Ο Μπαρνιέ, ο οποίος ασκεί τα καθήκοντά του μόλις τρεις μήνες, είναι πλέον υποχρεωμένος να υποβάλει την παραίτησή του και την παραίτηση της κυβέρνησής του στον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Μπαρνιέ είναι πιθανό να παραμείνει ως υπηρεσιακός πρωθυπουργός όσο ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν επιλέγει τον διάδοχό του. Υπάρχει επίσης η πιθανότητα ο Μακρόν να διορίσει μια μη εκλεγμένη κυβέρνηση τεχνοκρατών, η οποία πιθανότατα δεν θα είχε μεγάλη διάρκεια.

Δημοσιογραφικές πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Γάλλος πρόεδρος σκοπεύει να ανακοινώσει τον αντικαταστάτη του Μισέλ Μπαρνιέ μέσα στις επόμενες 24 ώρες. Στην περίπτωση αυτή θα είναι ο τέταρτος κατά σειρά πρωθυπουργός που γνωρίζει η Γαλλία κατά το τρέχον έτος. Το μείζον ερώτημα είναι αν ο νέος πρωθυπουργός θα καταφέρει να έχει διαφορετική τύχη από αυτή του Μισέλ Μπαρνιέ και κυρίως αν θα είναι σε θέση η Γαλλία να έχει έτοιμο τον κρατικό προϋπολογισμό του 2025 πριν την εκπνοή του 2024.

