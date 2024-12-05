Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία της Νέας Υόρκης για τον εντοπισμό του δράστη ο οποίος το πρωί της Τετάρτης σκότωσε εν ψυχρώ πυροβολώντας πισώπλατα τον διευθύνων σύμβουλο της UnitedHealthcare, μιας από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες υγείας στις ΗΠΑ, Brian Thompson.

Ο δράστης παραμένει άφαντος ωστόσο οι Αρχές μελετούν λεπτομερώς τα βήματά του πριν και μετά την επίθεση καθώς όπως λένε είναι πιθανό να άφησε κάποιες ζωτικής σημασίας ενδείξεις, σύμφωνα με αξιωματούχους της αστυνομίας που μίλησαν στο CNN υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης χαρακτήρισε το περιστατικό ως μια «θρασύδειλη, στοχευμένη επίθεση» η οποία πραγματοποιήθηκε ενώ ο Brian Thompson περπατούσε προς το ξενοδοχείο που φιλοξενούσε το ετήσιο συνέδριο επενδυτών της UnitedHealthcare.

«Πολλοί άνθρωποι προσπέρασαν τον ύποπτο, αλλά φαινόταν να περιμένει τον στόχο του», είπε σε συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη η αστυνομία. «Θέλω να είμαι σαφής: αυτή τη στιγμή, κάθε ένδειξη είναι ότι αυτή ήταν μια προμελετημένη, προσχεδιασμένη, στοχευμένη επίθεση» επισήμανε.

Ο ένοπλος πλησίασε τον Thompson από πίσω και τον πυροβόλησε με όπλο που διέθετε σιγαστήρα τουλάχιστον μία φορά στην πλάτη και μία στη δεξιά γάμπα. Αν και ο διευθύνων σύμβουλο της UnitedHealthcare μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο δεν τα κατάφερε.

Το κίνητρο της επίθεσης παραμένει ασαφές. Ωστόσο, μια πηγή με γνώση της έρευνας είπε στο CNN ότι η μητρική εταιρεία της UnitedHealthcare, UnitedHealth Group, γνώριζε σχετικά με απειλές κατά των υψηλού επιπέδου στελεχών της. Οι απειλές ωστόσο δεν ανέφεραν συγκεκριμένα το όνομα του Thompson, είπε η πηγή. Η χήρα του Thompson, Paulette, είπε στο NBC News ότι «υπήρξαν κάποιες απειλές» κατά του συζύγου της.

«Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Ξέρω απλώς ότι είπε ότι υπήρχαν κάποιοι που τον απειλούσαν» ανέφερε η πηγή.

Η σύζυγος του Brian Thompson περιέγραψε τον θάνατο του συζύγου της ως «παράλογο», σύμφωνα με το CNN.

«Είμαστε συντετριμμένοι στο άκουσμα της παράλογης δολοφονίας του αγαπημένου μας Brian», δήλωσε η Paulette Thompson.

«Ο Brian ήταν ένας απίστευτα αγαπητός, γενναιόδωρος, ταλαντούχος άνθρωπος που ζούσε πραγματικά τη ζωή στο έπακρο και άγγιξε τόσες πολλές ζωές. Το πιο σημαντικό είναι ότι ο Brian ήταν ένας απίστευτα στοργικός πατέρας για τους δύο γιους μας και θα μας λείψει πολύ», πρόσθεσε η Paulette. «Εκτιμούμε τις ευχές σας και ζητάμε απόλυτη ιδιωτικότητα καθώς η οικογένειά μας βιώνει αυτή τη δύσκολη στιγμή».

Το βίντεο από την εν ψυχρώ δολοφονία

Τη στιγμή που ο δράστης πυροβόλησε τον Thompson, ο CEO της UnitedHealthcare περπατούσε προς το Hilton για το συνέδριο των επενδυτών, όπως φαίνεται και από τα βίντεο που καταγράφηκαν από κάμερες ασφαλείας.

Αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο δράστης βγήκε πίσω από ένα αυτοκίνητο που ήταν παρκαρισμένο στο πεζοδρόμιο, αγνόησε τους περαστικούς και ανενόχλητος πυροβόλησε το θύμα από πίσω. Ο δράστης στη συνέχεια πλησίασε πιο κοντά το θύμα και συνέχισε να πυροβολεί έως ότου το όπλο προφανώς παρουσιάστηκε δυσλειτουργία. Ο ύποπτος πυροβόλησε ξανά πριν τραπεί σε φυγή μέσα από ένα δρομάκι.

«Φαίνεται ότι είναι γνώστης της χρήσης πυροβόλων όπλων, καθώς κατάφερε να λύσει τις δυσλειτουργίες αρκετά γρήγορα», δήλωσε ο επικεφαλής των ντετέκτιβ του NYPD, Τζο Κένι, στη συνέντευξη Τύπου.

Εμπειρογνώμονες πυροβόλων όπλων που μελέτησαν το βίντεο λένε ότι φαίνεται ότι το όπλο μπλόκαρε – κάτι που τον εμπόδισε να συνεχίσει τους πυροβολισμούς. Αφότου ολοκλήρωσε το «έργο» του τράπηκε σε φυγή πεζός και μετά με ηλεκτρονικό ποδήλατο, είπε η αστυνομία.

Οι ερευνητές είπαν στο CNN ότι ο ύποπτος διέσχισε τον δρόμο, άρχισε να τρέχει και μπορεί να του έπεσαν ένα τηλέφωνο και ένα μπουκάλι νερό στο δρομάκι. Το βίντεο σε ένα κοντινό Starbucks δείχνει τον δράστη να αγοράζει ένα μπουκάλι νερό και δύο μπάρες ενέργειας λίγα λεπτά πριν τον πυροβολισμό, δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας.

Το τηλέφωνο θα μπορούσε να δώσει δακτυλικά αποτυπώματα, DNA και – εάν οι τεχνικοί της αστυνομίας μπορέσουν να ξεκλειδώσουν το τηλέφωνο – άλλες ενδείξεις για την ταυτότητα του υπόπτου.

Ο ύποπτος εθεάθη τελευταία φορά με ποδήλατο στο Central Park λίγα λεπτά μετά τον πυροβολισμό, είπε η αστυνομία. Οι ερευνητές έχουν πραγματοποιήσει έρευνες στην περιοχή. Προς το παρόν, η αστυνομία δεν έχει εντοπίσει το ποδήλατο ούτε το όπλο που χρησιμοποιήθηκε όπως είπαν οι ερευνητές στο CNN.

Οι ερευνητές εξετάζουν επίσης εάν το ποδήλατο ήταν προκαθορισμένο, επειδή πιστεύουν ότι ο ύποπτος μπορεί να είχε πάρει το μετρό από το Upper West Side στο Midtown, σύμφωνα με αξιωματούχους επιβολής του νόμου που ενημερώθηκαν για την έρευνα.

Η αστυνομία έχει βίντεο με τον ύποπτο στο Upper West Side, να κουβαλάει κάτι που φαίνεται να είναι μια μπαταρία ηλεκτρικού ποδηλάτου, ανέφεραν οι πηγές.

Ο δράστης της επίθεσης επικηρύχτηκε με 10.000 δολάρια.





Πηγή: skai.gr

