Reuters: Ο Μακρόν θα διορίσει νέο πρωθυπουργό πριν το Σάββατο εάν καταρρεύσει η κυβέρνηση Μπαρνιέ

 Πρόθεση του Μακρόν είναι να έχει διοριστεί ο νέος πρωθυπουργός μέχρι το Σάββατο πριν την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων

Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν θα προχωρήσει άμεσα στον διορισμό νέου πρωθυπουργού εάν η κυβέρνηση Μπαρνιέ πέσει την Τετάρτη, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται τρεις πηγές.

Μία από τις πηγές είπε ότι πρόθεση του Μακρόν είναι να έχει διοριστεί ο νέος πρωθυπουργός μέχρι το Σάββατο, όταν ηγέτες από όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, συγκεντρωθούν στο Παρίσι για την επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων.

«Τίποτα δεν έχει αποφασιστεί», απάντησε το Ελιζέ σε σχετική ερώτηση.

