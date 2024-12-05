ΗΠΑ: Ο Τραμπ επιλέγει για την ηγεσία της επιτροπής κεφαλαιαγοράς τον δικηγόρο Άτκινς

Ο αμερικανός εκλεγμένος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε χθες Τετάρτη την πρόθεσή του να ονομάσει, αφού αναλάβει την εξουσία, τον Ρεπουμπλικάνο δικηγόρο Πολ Άτκινς, ο οποίος έχει ταχθεί επανειλημμένα δημόσια υπέρ της περαιτέρω ανάπτυξης των κρυπτονομισμάτων, νέο επικεφαλής της επιτροπής κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, της SEC.

Πρώην επίτροπος της ανεξάρτητης αρχής από το 2002 ως το 2008, επί των ημερών της κυβέρνησης του Τζορτζ Μπους, ο Πολ Άτκινς θα διαδεχθεί τον Δημοκρατικό Γκάρι Γκένσλερ, που ανήγγειλε την παραίτησή του στα τέλη του Νοεμβρίου, μετά την εκλογική νίκη του Ντόναλντ Τραμπ.

Είναι το τρέχον διάστημα διευθύνων σύμβουλος εταιρείας συμβούλων και διαχείρισης οικονομικών κινδύνων, της Patomak Global Partners, και σύμβουλος του Digital Chamber, οργανισμού προώθησης της τεχνολογίας blockchain, στην οποία βασίζονται τα κρυπτονομίσματα.

Αν και έχει εκφραστεί δημόσια εναντίον της χρήσης κρυπτονομισμάτων για κερδοσκοπικούς σκοπούς, τάσσεται υπέρ της ευρύτερης ανάπτυξης του τομέα.

Η στάση του είναι διαμετρικά αντίθετη με αυτή του απερχόμενου προέδρου της SEC Γκένσλερ, που σημαδεύτηκε από κύμα καταστολής σε βάρος παραγόντων των ψηφιακών νομισμάτων, που κατηγορήθηκαν πως ενεργούσαν παράνομα.

Ο κ. Άτκινς έχει ταχθεί επανειλημμένα υπέρ της αυστηρής τήρησης της εντολής τους από πλευράς των αμερικανικών ομοσπονδιακών αρχών και ειδικά της SEC, θέση που έρχεται σε αντίθεση με την πολύ πιο παρεμβατική πολιτική της κυβέρνησης του απερχόμενου προέδρου Τζο Μπάιντεν.

Πέρυσι επέκρινε δημόσια αξιωματούχους της SEC, λέγοντας πως θα όφειλαν να «διευκολύνουν περισσότερο» τις εταιρείες που δημιούργησαν ή διαχειρίζονται κρυπτονομίσματα, επιχειρηματολογώντας πως τις διώχνουν από την αμερικανική αγορά.

«Ο Πολ έχει αποδεδειγμένη έφεση προς ρυθμιστικό πλαίσιο με κοινή λογική», ανέφερε ο κ. Τραμπ μέσω Truth Social. «Πιστεύει σε χρηματοοικονομικές αγορές ισχυρές και καινοτόμες, που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των επενδυτών», συνέχισε. «Αναγνωρίζει πως οι ψηφιακοί πόροι είναι κρίσιμοι προκειμένου η Αμερική να αποκτήσει περισσότερο μεγαλείο παρά ποτέ», συμπλήρωσε ο μεγιστάνας των ακινήτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.