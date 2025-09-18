Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι εξασφάλισε επενδύσεις 150 δισ. λιρών από τις Ηνωμένες Πολιτείες, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας «Tech Prosperity Deal», με στόχο τη δημιουργία χιλιάδων θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των οικονομικών δεσμών Λονδίνου-Ουάσινγκτον.

Η ανακοίνωση έγινε την ίδια ημέρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, και ο Βρετανός πρωθυπουργός, σερ Κιρ Στάρμερ, υπέγραψαν τη συμφωνία «Tech Prosperity Deal», με κολοσσούς όπως η Microsoft και η Google να δεσμεύονται για επενδύσεις δισεκατομμυρίων στη Βρετανία.

Η συμφωνία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο του Λονδίνου για την εμβάθυνση των οικονομικών δεσμών με την Ουάσιγκτον.

Το μεγαλύτερο μέρος –περίπου 90 δισ. λίρες– θα προέλθει από την αμερικανική εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Blackstone μέσα στην επόμενη δεκαετία, αν και το πώς θα δαπανηθεί το ποσό παραμένει ασαφές. Η Blackstone είχε ήδη ανακοινώσει τον Ιούνιο ότι σκοπεύει να επενδύσει 370 δισ. λίρες σε όλη την Ευρώπη την επόμενη δεκαετία.

Η συμφωνία «Tech Prosperity Deal», που υπεγράφη από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και τον Βρετανό πρωθυπουργό σερ Κιρ Στάρμερ, προβλέπει συνεργασία Λονδίνου–Ουάσιγκτον σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη (AI), η κβαντική υπολογιστική και η πυρηνική ενέργεια.

Η Microsoft δεσμεύθηκε να επενδύσει 22 δισ. λίρες στη Βρετανία τα επόμενα τέσσερα χρόνια, ενώ η Google θα διαθέσει 5 δισ. λίρες την επόμενη διετία για την επέκταση υφιστάμενου data centre στο Hertfordshire.

Ο Στάρμερ χαρακτήρισε τις επενδύσεις «απόδειξη της οικονομικής ισχύος της Βρετανίας και ισχυρό μήνυμα ότι η χώρα μας είναι ανοιχτή, φιλόδοξη και έτοιμη να ηγηθεί». Η κυβέρνηση ελπίζει ότι η συμφωνία θα ενισχύσει τη θέση της Βρετανίας ως προορισμό για αμερικανικές επενδύσεις και θα δώσει ώθηση στην οικονομία.

Πού θα κατευθυνθούν οι αμερικανικές επενδύσεις στη Βρετανία

Το μεγαλύτερο μέρος των επενδύσεων θα προέλθει από την Blackstone, η οποία πέραν των 90 δισ. λιρών για την επόμενη δεκαετία έχει ήδη ανακοινώσει 10 δισ. λίρες για την ανάπτυξη data centres στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Prologis, επενδυτική εταιρεία ακινήτων, σχεδιάζει να διαθέσει 3,9 δισ. λίρες στους τομείς των βιοεπιστημών και της προηγμένης μεταποίησης σε Cambridge και Daventry. Η Palantir θα επενδύσει έως 1,5 δισ. λίρες στην αμυντική καινοτομία, δημιουργώντας έως 350 νέες θέσεις εργασίας.

Η αμερικανική Amentum σχεδιάζει να δημιουργήσει περισσότερες από 3.000 θέσεις εργασίας σε Γλασκώβη, Warrington και Midlands, ενώ η Boeing ανακοίνωσε ότι θα μετασκευάσει δύο αεροσκάφη 737 στο Μπέρμιγχαμ για την Πολεμική Αεροπορία των ΗΠΑ, τα πρώτα αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη που θα κατασκευαστούν στη Βρετανία έπειτα από 50 χρόνια.

Ο υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας, Πίτερ Κάιλ, έκανε λόγο για «επενδύσεις-ρεκόρ που θα δημιουργήσουν χιλιάδες ποιοτικές θέσεις εργασίας σε όλη τη χώρα».





