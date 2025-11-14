Παρίσι: Εκκενώθηκε ο σταθμός Μονπαρνάς - Εξουδετερώθηκε άνδρας που κρατούσε μαχαίρι

Η γαλλική αστυνομία πραγματοποίησε εκκένωση νωρίτερα την Παρασκευή στον σιδηροδρομικό σταθμό Μονπαρνάς, στην όχθη του Σηκουάνα στο Παρίσι, μετά από επιχείρηση που είχε ως αποτέλεσμα να εξουδετερώσει ένα άνδρα, ο οποίος κρατούσε μαχαίρι.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας είχε παράξενη συμπεριφορά μέσα στο βαγόνι και ως εκ τούτου, ο οδηγός δεν ξεκίνησε το συρμό και άνοιξε τις πόρτες και να εκτονωθεί ο κατάσταση. Ο άνδρας έβγαλε μαχαίρι, αυτοτραυματίστηκε και άρχισε να απειλεί και τότε βγήκε από το βαγόνι, όταν και δέχθηκε τα πυρά. Οι μάρτυρες μιλούν για δύο πυροβολισμούς. Μία σφαίρα βρήκε τον άνδρα και η άλλη τραυμάτισε επιβάτη.

Η γαλλική ιστοσελίδα actuparis.fr, γράφει πως ο άνδρας είναι γνωστός στις αρχές και συμπεριφορές οικογενειακής βίας.

Αυτόπτης μάρτυρας που βρισκόταν στο ίδιο βαγόνι, είπε: «Οι αστυνομικοί ήταν παρατεταγμένοι στην αποβάθρα του σταθμού όταν οι πρώτοι επιβάτες, ανάμεσά τους κι εγώ, κατεβήκαμε από το τρένο που ερχόταν από τη Ρεν. Άκουσα τους αστυνομικούς να ζητούν από τον άνδρα να σταματήσει, και μετά ακούστηκαν δύο πυροβολισμοί».

Δείτε βίντεο από το σημείο:

🚨🇫🇷A l’instant : Situation confuse à la gare Montparnasse, à Paris, un homme a été abattu par la police. Deux détonations ont retenti, provoquant un mouvement de panique dans la gare. La gare est en cours d’évacuation. pic.twitter.com/bZD70YpLv9 — LSI AFRICA (@lsiafrica) November 14, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.