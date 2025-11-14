Την βούληση του Βερολίνου για περαιτέρω προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Τουρκία, αλλά και την υποχρέωση τήρησης των κριτηρίων της Κοπεγχάγης, τόνισε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς μετά τη συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και εξέφρασε τη βούληση να συμμετάσχει ενεργά σε μια προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό.

Ο κύπριος πρόεδρος από την πλευρά του τάχθηκε υπέρ της προώθησης μιας αμοιβαία επωφελούς κατάστασης στο Κυπριακό, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι «όσο η Τουρκία επιμένει σε λύση δύο κρατών, σίγουρα δεν θα έλθει κοντά στην ΕΕ».

Αναφερόμενοι στις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν επίσης στην ανάγκη τήρησής τους από όλους, ενώ, ενόψει της ανάληψης της εκ περιτροπής προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ από την Κυπριακή Δημοκρατία, ανέδειξαν ως προτεραιότητες τόσο την προώθηση της συζήτησης για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο όσο και την απλοποίηση της νομοθεσίας και την μείωση της γραφειοκρατίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ, την στήριξη της Ουκρανίας και την ενίσχυση των σχέσεων της ΕΕ με τις χώρες της Μέσης Ανατολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

