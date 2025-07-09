Η Γερμανία ανακοίνωσε χθες, Τρίτη, ότι κινεζικό πολεμικό πλοίο στοχοθέτησε με λέιζερ ένα αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας στις 2 Ιουλίου στην Ερυθρά Θάλασσα, κατά τη διάρκεια πτήσης επιτήρησης ρουτίνας στην επιχείρηση «Ασπίδες».

Μάλιστα, ο πρεσβευτής της Κίνας στο Βερολίνο κλήθηκε από το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών για εξηγήσεις σχετικά με το επεισόδιο, που έθεσε σε κίνδυνο το γερμανικό μαχητικό και οδήγησε στην διακοπή της άσκησης.

Η Κίνα διέψευσε σήμερα τις κατηγορίες του Βερολίνου, υποστηρίζοντας ότι είναι «εντελώς ασύμβατες με τα γεγονότα».

«Τα δύο μέρη οφείλουν να υιοθετήσουν μια πραγματιστική θέση, να ενισχύσουν την επικοινωνία σε εύθετο χρόνο και να αποφύγουν τις παρεξηγήσεις και τα σφάλματα υπολογισμού», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.

Η Μάο Νινγκ δήλωσε ότι τα κινεζικά πολεμικά πλοία διεξάγουν αποστολές συνοδείας στον κόλπο του Άντεν και μέσα στα σομαλικά ύδατα, «συμβάλλοντας έτσι στην ασφάλεια των διεθνών οδών ναυσιπλοΐας».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

