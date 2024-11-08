Τη νύχτα κόλαση που έζησε περιγράφει στον ΣΚΑΪ Έλληνας που ζει στο Άμστερνταμ της Ολλανδίας όπου έλαβαν χώρα τα πρωτοφανή και βίαια επεισόδια με τουλάχιστον 5 τραυματίες και πάνω από 60 συλλήψεις.

«Άνθρωποι παρατούσαν τα αυτοκίνητα τους στη μέση του δρόμου, πέφτανε βεγγαλικά, κρότου λάμψης, μέχρι τις 2.30 το βράδυ γινόταν αυτό». Είναι η εικόνα που αντίκρισε από το μπαλκόνι του σπιτιού, στο κέντρο του Άμστερνταμ, ο Στέφανος Καραμαγκιώλης, Έλληνας που ζει και εργάζεται στην καρδιά της ολλανδικής πρωτεύουσας. Περιγράφει στον ΣΚΑΪ, τα «χειρότερα επεισόδια», όπως λέει, που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στην πόλη.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

«Ήταν πέντε δέκα μέτρα από το μπαλκόνι, ήταν εκκωφαντικό, το λιγότερο μας ταρακούνησε».

Τα επεισόδια με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή είναι συχνά τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από διαδηλώσεις που πραγματοποιούνται στην Νταμπ Σκουέρ, όπως λέει ο Έλληνας εργαζόμενος. Αυτά που συνέβησαν ωστόσο μετά τον αγώνα Άγιαξ – Μακάμπι Τελ Αβίβ, ήταν πρωτοφανή.

«Είμαστε κοντά στην Νταμ Σκουερ, είναι χώρος για διαδηλώσεις πορείες, είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια, αλλά το χθεσινό δεν το περιμέναμε, βλέπαμε κόσμο να τρέχει, ήταν έντονα κροτίδες όχι σαν αυτές που έχω βιώσει, σαν χειροβομβίδες».

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το Άμστερνταμ σήμερα θυμίζει φρούριο, με δεκάδες αστυνομικούς να περιπολούν στο κέντρο της πόλης και όχι μόνο, ενώ γίνονται αναζητήσεις για τους δράστες της επίθεσης.

Σημειώνεται ότι Πογκρόμ Εβραίων κατήγγειλε το Ισραήλ ενώ την επίθεση καταδίκασε και η κυβέρνηση της Ολλανδίας.

