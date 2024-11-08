Επεισόδια στο Άμστερνταμ: Για «πογκρόμ» κάνει λόγο το Ισραήλ 

Για νέο «πογκρόμ» κατά των Εβραίων, 86 χρόνια μετά τη «Νύχτα των Κρυστάλλων» στη Γερμανία, κάνουν λόγο σήμερα τα ισραηλινά μέσα, σχολιάζοντας την άγρια ολονύχτια επίθεση όχλου κατά των Ισραηλινών οπάδων της Μακάμπι Τελ Αβιβ, στο Άμστερνταμ.

Δεκάδες φιλοπαλαιστίνιοι διαδηλωτές, με καλυμμένα τα πρόσωπα τους, κυνήγησαν στους ισραηλινούς φιλάθλους, του χτυπούσαν και τους λίντσαραν, ανεβάζοντας στη συνέχεια τα βίντεο από τις επιθέσεις στο διαδίκτυο.

Berlin 🇩🇪, 1939, as N×zis are chasing Jews and beating them 👇



Sorry for the typo, this is Amsterdam 🇳🇱, 2024.



pic.twitter.com/nMnxHkAVft — Dr. Eli David (@DrEliDavid) November 8, 2024

Ο Πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτσογκ ήταν μεταξύ των υψηλόβαθμων ισραηλινών πολιτικών που είπαν ότι η βία που εκδηλώθηκε στο Άμστερνταμ, θυμίζει την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, καθώς και τις αντισημιτικές επιθέσεις εναντίον Εβραίων της Ευρώπης στα πογκρόμ των περασμένων αιώνων.

«Βλέπουμε τη φρίκη σήμερα το πρωί, τις σοκαριστικές εικόνες και βίντεο που μετά την 7η Οκτωβρίου ελπίζαμε πως δεν θα βλέπαμε ποτέ ξανά: ένα αντισημιτικό πογκρόμ λαμβάνει χώρα αυτή τη στιγμή εναντίον φιλάθλων της Μακάμπι Τελ Αβίβ και ισραηλινών πολιτών στην καρδιά του Άμστερνταμ», έγραψε ο πρόεδρος Χέρτσογκ στο X.

Ο Ισραηλινός πρεσβευτής στον ΟΗΕ, Ντάνι Ντάνον, κατήγγειλε τις βιαιοπραγίες ως «πογκρόμ» κατά των Εβραίων, όπως και ο ακροδεξιός Ολλανδός ηγέτης, Γκέερτ Βίλντερς.

«Γίναμε η Γάζα της Ευρώπης», έγραψε ο Βίλντερς στο Χ, προσθέτοντας ότι «μουσουλμάνοι με παλαιστινιακές σημαίες κυνηγούν Εβραίους».

Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου, σε επικοινωνία του με τον ολλανδό ομόλογό του Ντικ Σχοφ, έκανε λόγο για «προμελετημένη αντισημιτική επίθεση εναντίον ισραηλινών πολιτών» και ζήτησε αυξημένη ασφάλεια για την εβραϊκή κοινότητα της Ολλανδίας».

Από την πλευρά του, ο Σχοφ καταδίκασε τις «απαράδεκτες αντισημιτικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών».

Διεθνείς αντιδράσεις

«Εξοργισμένη» από τις χθεσινοβραδινές «βδελυρές» επιθέσεις δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Με ανάρτησή της στο Χ η πρόεδρος της Κομισιόν «καταδίκασε έντονα αυτές τις απαράδεκτες πράξεις» τονίζοντας ότι ο «αντισημιτισμός δεν έχει καμία απολύτως θέση στην Ευρώπη» και « είμαστε αποφασισμένοι να πολεμήσουμε κάθε μορφή μίσους.

Outraged by last night’s vile attacks targeting Israeli citizens in Amsterdam.



I just spoke with @MinPres Schoof.



I strongly condemn these unacceptable acts.



Antisemitism has absolutely no place in Europe. And we are determined to fight all forms of hatred. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 8, 2024

Ο ΟΗΕ εξέφρασε την ανησυχία του για τα επεισόδια.

Οπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Τζέρεμι Λόρενς, «είδαμε αυτές τις πολύ ανησυχητικές αναφορές. Κανείς δεν πρέπει να υφίσταται διακρίσεις ή βία στη βάση της εθνικής, θρησκευτικής, εθνοτικής ή άλλης προέλευσής του».

«Οι εικόνες των βιαιοτήτων που διαπράχθηκαν στο Άμστερνταμ απέναντι στους οπαδούς της ισραηλινής ποδοσφαιρικής ομάδας Μακάμπι Τελ Αβίβ είναι "τρομερές και πολύ ντροπιαστικές για εμάς στην Ευρώπη», δήλωσε η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ.

«Οι Εβραίοι πρέπει να είναι ασφαλείς στην Ευρώπη», ανέφερε στο X η Γερμανίδα ΥΠΕΞ, καταδικάζοντας «τη βία εναντίον των Εβραίων» που «διασχίζει όλα τα σύνορα».

Ο Στέφεν Ζάιμπερτ, πρεσβευτής της Γερμανίας στο Ισραήλ, καταδίκασε τα επεισόδια, γράφοντας στο Χ: «Το να κυνηγάς και να ξυλοκοπείς ισραηλινούς φιλάθλους δεν είναι αντιπολεμική διαμαρτυρία. Είναι εγκληματικό και απαράδεκτο και πρέπει όλοι να ταχθούμε εναντίον του. Ως Ευρωπαίος, ντρέπομαι να βλέπω τέτοιες σκηνές σε μία από τις μεγάλες πόλεις μας».

Ο Γάλλος υπουργός αρμόδιος για θέματα Ευρώπης, Μπενζαμέν Χαντάντ, έκανε λόγο για «ανυπόφορες» εικόνες βίας από «κυνήγι Εβραίων στο ευρωπαϊκό έδαφος» και ζήτησε να μην υπάρξει «καμία αδυναμία, καμία ατολμία απέναντι στον αντισημιτισμό».

Αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες

Τα επεισόδια στο Άμστερνταμ προκάλεσαν αντιδράσεις στην πολιτεία της Νέας Υόρκης η οποία - ιδιαίτερα η μητροπολιτική Νέα Υόρκη- έχει μεγάλο εβραϊκό πληθυσμό.

Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς αντέδρασε μέσω του X χαρακτηρίζοντας τις επιθέσεις εναντίον Εβραίων στο Άμστερνταμ «βαθιά ανησυχητικές και φρικτές».

«Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προστατεύσουμε τους Εβραίους στην Αμερική και σε όλο τον κόσμο», υπογράμμισε. «Αυτός ο αντισημιτισμός και η βία πρέπει να τελειώσουν τώρα».

Ο Τζόναθαν Γκρίνμπλατ, ο επικεφαλής της οργάνωσης Anti-Defamation League (ADL), η οποία αυτοχαρακτηρίζεται η μεγαλύτερη οργάνωση κατά του μίσους, ζήτησε από την ολλανδική κυβέρνηση να εγγυηθεί την ασφάλεια των ισραηλινών φιλάθλων, να συλλάβει τους δράστες και να ασκήσει διώξεις εναντίον τους και να ζητήσει συγγνώμη για τη βία.

«Αυτό ακριβώς είναι η 'παγκοσμιοποίηση της ιντιφάντα'», έγραψε ο Γκρίνμπλατ στο X προσθέτοντας ότι «ένας γεμάτος μίσος όχλος» επιτέθηκε σε Ισραηλινούς που πήγαν στο Άμστερνταμ για να απολαύσουν ένα ποδοσφαιρικό αγώνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.