Η Τετάρτη δεν ήταν καλή μέρα μόνο για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πλούτος των 10 πλουσιότερων ανθρώπων του κόσμου αυξήθηκε κατά ένα ποσό ρεκόρ, σύμφωνα με το Bloomberg's Billionaire Index .

Ο μεγαλύτερος κερδισμένος ήταν ο Έλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και ένας από τους πιο φανατικούς υποστηρικτές του Τραμπ. Η περιουσία του εκτινάχθηκε από τα 26,5 δισεκατομμύρια δολάρια, στα 290 δισεκατομμύρια δολάρια την Τετάρτη.

Η περιουσία του ιδρυτή της Amazon, Τζεφ Μπέζος, αυξανόταν 7,1 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα.

Ο CEO της Amazon, Τζεφ Μπέζος/ AP Photo

Ο συνιδρυτής της Oracle, Λάρι Έλισον, ένας άλλος υποστηρικτής του Τραμπ, είδε την καθαρή περιουσία του να αυξάνεται 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια την Τετάρτη.

Ο Larry Ellison, πρόεδρος της Oracle Corporation. AP Photo

Άλλοι κερδισμένοι περιλαμβάνουν τα πρώην στελέχη της Microsoft, Bill Gates και Steve Ballmer, τα πρώην στελέχη της Google, Larry Page και Sergey Brin και τον CEO της Berkshire Hathaway, Warren Buffett.

Τα στοιχεία είναι του Bloomberg

Συνολικά, οι 10 πιο πλούσιοι άνθρωποι κέρδισαν 64 δισεκατομμύρια δολάρια.

Το Bloomberg σημειώνει ότι είναι η «μεγαλύτερη ημερήσια αύξηση» πλούτου που έχει παρατηρηθεί από την έναρξη του δείκτη το 2012. Η αγορά ενισχύθηκε την Τετάρτη καθώς οι εκλογές ολοκληρώθηκαν γρήγορα και με προσδοκίες ότι ο Τραμπ θα εγκαινιάσει μια νέα εποχή απορρύθμισης και άλλων νόμων και πολιτικών υπέρ των επιχειρήσεων που οι επενδυτές πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να ωφελήσουν συνολικά το χρηματιστήριο - ειδικά τους δισεκατομμυριούχους που κατέχουν μεγάλο μέρος του παγκόσμιου πλούτου.

«Υπάρχει αυτή η τεράστια αντίληψη του φιλικού προς τις επιχειρήσεις, φορολογικά καθεστώτος που τίθεται σε ισχύ, ειδικά όταν κερδίζουν τη Γερουσία», δήλωσε ο Michael Block, διευθύνων σύμβουλος στην AgentSmyth.

Ο ιδιοκτήτης της Truth Social, Trump Media & Technology Group, η εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Τραμπ , εισέπραξε επίσης με μετοχές να εκτοξεύονται σε αξία αφού το CNN και άλλα μέσα ενημέρωσης προέβλεψαν ότι νικητής θα ήταν ο Τραμπ. Η μετοχή σημείωσε άνοδο έως και 35%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.