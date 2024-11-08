Ίλον Μασκ, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, Μάικ Πομπέο, Μαρκ Ρούμπιο: δηλαδή ο πιο πλούσιος άνδρας του κόσμου, γνωστοί Ρεπουμπλικάνοι, αλλά και πολλοί πιστοί υποστηρικτές του πιθανολογείται ότι θα συμμετάσχουν στη νέα κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η μεταβατική ομάδα του Ρεπουμπλικάνου αναμένεται να παρουσιάσει έναν πρώτο κατάλογο υπουργών και συμβούλων «τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», πριν από την ορκωμοσία του στις 20 Ιανουαρίου.

Ποιο θα είναι το “who is who” της νέας κυβέρνησης Τραμπ;

«Υπάρχουν πρόσωπα που επιστρέφουν, κάποια νέα που εντάσσονται στην ομάδα, όχι αποκλειστικά μεγάλα ονόματα, αλλά και Δημοκρατικοί, ανεξάρτητοι, από τον χώρο των επιχειρήσεων», δήλωσε ο Τζέισον Μίλερ, σύμβουλος του δισεκατομμυριούχου, στο Fox News χωρίς να επιβεβαιώσει τα ονόματα που έχουν κυκλοφορήσει από τα μέσα ενημέρωσης.

Χθες, Πέμπτη, ο Τραμπ ανακοίνωσε τον πρώτο σημαντικό του διορισμό: την 67χρονη Σούζι Γουάιλς, υπεύθυνη της προεκλογικής του εκστρατείας, στη θέση του προσωπάρχη του.

Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας θέση στον Λευκό Οίκο, με τη Γουάιλς να γίνεται η πρώτη γυναίκα που την καταλαμβάνει.

Ο προσωπάρχης του προέδρου συνήθως έχει μεγάλη επιρροή: διαχειρίζεται το προσωπικό του Λευκού Οίκου, οργανώνει το πρόγραμμα και τον χρόνο του προέδρου και διατηρεί την επαφή με τις κυβερνητικές υπηρεσίες και τους κοινοβουλευτικούς.

«Η Σούζι είναι σκληρή, έξυπνη, καινοτόμα, τη θαυμάζουν και τη σέβονται όλοι», ανέφερε ο Τραμπ σε ανακοίνωσή του. «Δεν έχω αμφιβολίες ότι θα κάνει περήφανη τη χώρα μας».

Άνθρωποι που έχουν συνεργαστεί με την Γουάιλς δήλωσαν χθες ότι θα προσφέρει σταθερότητα και συνετές συμβουλές στον Ρεπουμπλικάνο.

Η θέση της θα είναι ακόμη πιο κρίσιμη, καθώς ο Τραμπ στην προηγούμενη θητεία του στην προεδρία των ΗΠΑ (2017-2021) άλλαξε τέσσερις προσωπάρχες – έναν ασυνήθιστα υψηλό αριθμό- οι οποίοι δεν κατάφερναν να διαχειριστούν τον απρόβλεπτο πρόεδρο.

Μάλιστα ένας από αυτούς, ο απόστρατος στρατηγός Τζον Κέλι, τον χαρακτήρισε τον Οκτώβριο «φασίστα».

Η Γουάιλς έχει εργαστεί για την προεκλογική εκστρατεία του Ρόναλντ Ρέιγκαν το 1980 και βοήθησε τον γερουσιαστή της Φλόριντα Ρον ΝτεΣάντις να εκλεγεί το 2018. Εργάστηκε επίσης και στις δύο προηγούμενες προεκλογικές εκστρατείες του Τραμπ, το 2016 και το 2020.

Γκρενέλ, Πομπέο, Μασκ και Κένεντι

Ο υπουργός Εξωτερικών αποτελεί το πρόσωπο των ΗΠΑ στο εξωτερικό και θα πρέπει να εφαρμόσει την πολιτική απομονωτισμού του «Πρώτα η Αμερική», που προωθεί ο Τραμπ, κυρίως έναντι της Ουκρανίας, του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης.

Για τη θέση αυτή ακούγεται έντονα το όνομα του Ρίτσαρντ Γκρενέλ, πρώην πρεσβευτή των ΗΠΑ στη Γερμανία (2018-2020). Ο ίδιος έχει διατελέσει μεταβατικός διευθυντής Πληροφοριών και ειδικός απεσταλμένος για το Κόσοβο και τη Σερβία. Εξάλλου ο Γκρενέλ συμμετείχε στην πρόσφατη συνάντηση του Ρεπουμπλικάνου με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Για να αποφύγουμε τον πόλεμο είναι καλύτερα να έχουμε έναν μπάσταρδο ως διπλωμάτη», είχε δηλώσει στις αρχές του έτους ο Τραμπ, ο οποίος επαίρεται ότι στην πρώτη του θητεία οι ΗΠΑ δεν ενεπλάκησαν σε νέους πολέμους και έχει δεσμευθεί να βάλει τέλος στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τον αμερικανικό Τύπο, ο Γκρενέλ θα μπορούσε να αναλάβει τη θέση του συμβούλου εσωτερικής ασφαλείας στον Λευκό Οίκο, στην οποία περίπτωση υπουργός Εξωτερικών θα γίνει ο Μάρκο Ρούμπιο.

Ο γερουσιαστής της Φλόριντα δήλωσε στο CNN ότι «εξακολουθεί να ενδιαφέρεται να υπηρετήσει τη χώρα».

Ο Μάικ Πομπέο, υπουργός Εξωτερικών στην προηγούμενη κυβέρνηση Τραμπ, εκτιμάται ότι θα αναλάβει επικεφαλής του Πενταγώνου.

Η Ρεπουμπλικάνα βουλεύτρια Ελίζ Στέφανικ, ένθερμη υποστηρίκτρια του Τραμπ ακούγεται για τη θέση της πρεσβεύτριας των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, όπως δήλωσε πηγή που έχει γνώση της υπόθεσης.

Τη διεύθυνση της CIA ίσως αναλάβει ένας υπερσυντηρητικός πρώην βουλευτής από το Τέξας, ο Τζον Ράτκλιφ.

Εξάλλου ο Ίλον Μασκ, ο οποίος επένδυσε περισσότερα από 100 εκατ. στην προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, ενδέχεται να αναλάβει να αναδιοργανώσει σε βάθος το ομοσπονδιακό κράτος, αναλαμβάνοντας ένα υπουργείο «Κυβερνητικής αποτελεσματικότητας».

Αν Μασκ και Τραμπ καταφέρουν να διατηρήσουν τη στενή σχέση που έχουν χτίσει, έχουν δηλώσει ότι επιθυμούν να περικόψουν 2 τρισεκ. δολάρια από τον προϋπολογισμό του ομοσπονδιακού κράτους, που ανέρχεται σε 7 τρισεκ. Όμως ακόμη δεν έχουν διευκρινίσει τον τρόπο.

Από την πλευρά του ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ανιψιός του δολοφονημένου προέδρου των ΗΠΑ JFK και πρώην ανεξάρτητος υποψήφιος για την προεδρία που συντάχθηκε με τον Τραμπ, ενδέχεται να γίνει υπεύθυνος των πολιτικών δημόσιας υγείας.

Γνωστός επικριτής των εμβολίων, δήλωσε στο NBC ότι «δεν θα στερήσει τα εμβόλια από κανέναν», αλλά πρόσθεσε ότι οι Αμερικανοί θα πρέπει να μπορούν «να αποφασίζουν μόνοι τους».

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρός του Τραμπ, δεν θα επιστρέψει στον Λευκό Οίκο, ανέφεραν σήμερα οι Financial Times, όμως θα μπορούσε να συμβουλεύει τον νέο πρόεδρο για την πολιτική του στη Μέση Ανατολή.

