ΕΕ: Δάνειο 35 δισ. ευρώ από παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στο Κίεβο

Συμφωνία επετεύχθη μεταξύ των 27 χωρών της ΕΕ για το δάνειο μακρο οικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας προς το Κίεβο, ύψους 35 δισ. ευρώ, το οποίο θα εξυπηρετηθεί και θα αποπληρωθεί από τα έκτακτα έσοδα από ακινητοποιημένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Η συμφωνία επετεύχθη σήμερα στο Συμβούλιο Μονίμων Αντιπροσώπων της ΕΕ (Coreper).

Με ανακοίνωσή του, το Συμβούλιο της ΕΕ, τονίζει ότι η ΕΕ κατέληξε σήμερα σε συμφωνία για ένα πακέτο οικονομικής βοήθειας προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένου ενός έκτακτου δανείου μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας έως 35 δισεκατομμυρίων ευρώ και ενός μηχανισμού δανειακής συνεργασίας που θα στηρίξει την Ουκρανία στην αποπληρωμή δανείων έως και 45 δισεκατομμυρίων ευρώ (50 δισ. δολάρια) από την ΕΕ και τους εταίρους των G7.

Η οικονομική βοήθεια στοχεύει να προσφέρει άμεση ανακούφιση στις επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ουκρανίας που έχουν αυξηθεί λόγω της εντεινόμενης επιθετικότητας της Ρωσίας προς την Ουκρανία.

Η αποπληρωμή του έκτακτου δανείου και των επιλέξιμων διμερών δανείων από τους εταίρους της G7 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine» (ERA), θα διασφαλιστεί από κεφάλαια που προέρχονται από μελλοντικές ροές έκτακτων εσόδων που προέρχονται από την ακινητοποίηση ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων.

Ο μηχανισμός δανείων της Ουκρανίας θα εκταμιεύσει αυτά τα κεφάλαια - καθώς και πιθανά ποσά που λαμβάνονται ως εθελοντικές συνεισφορές από κράτη μέλη και τρίτες χώρες ή άλλες πηγές - με τη μορφή οικονομικής στήριξης στην Ουκρανία, για να τη βοηθήσει στην εξυπηρέτηση και την αποπληρωμή των δανείων.

Το δάνειο έως 35 δισεκατομμύρια ευρώ είναι η συνεισφορά της ΕΕ στο δάνειο της G7 ύψους έως και 45 δισεκατομμυρίων ευρώ (ή 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων).

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η μακροοικονομική συνδρομή θα φτάσει στην Ουκρανία το συντομότερο δυνατό, τα κράτη μέλη συμφώνησαν ότι εάν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής χωρίς αλλαγές, το Συμβούλιο θα προχωρήσει επίσης στην έγκριση του κειμένου χωρίς τροποποιήσεις.

Το Συμβούλιο σχεδιάζει να εγκρίνει τον κανονισμό με γραπτή διαδικασία αφού το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εγκρίνει το κείμενο σε πρώτη ανάγνωση. Ο κανονισμός αναμένεται να τεθεί σε ισχύ την επομένη της δημοσίευσής του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.

Στόχος είναι να διατεθεί το δάνειο το 2024, με εκταμίευση το 2025, που θα αποπληρωθεί σε μέγιστη περίοδο 45 ετών.

Υπενθυμίζεται ότι οι ηγέτες των G7 συμφώνησαν τον Ιούνιο του 2024 να παράσχουν δάνειο έως και 50 δισεκατομμύρια δολάρια (45 δισεκατομμύρια ευρώ) για την Ουκρανία πριν από το τέλος του 2024 με έσοδα που προέρχονται από τα παγωμένα ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία μέσω της λεγόμενης «Πρωτοβουλίας Έκτακτης Επιτάχυνσης Εσόδων» (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine - ERA). Η συμφωνία αυτή επιβεβαιώθηκε από τα κράτη μέλη στη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2024. Το χρηματοδοτικό πακέτο που συμφωνήθηκε σήμερα υλοποιεί αυτές τις δεσμεύσεις.

Ο δανεισμός της ΕΕ για τη χρηματοδότηση του έκτακτου δανείου προς την Ουκρανία θα υποστηριχθεί με εγγύηση από τον προϋπολογισμό της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

