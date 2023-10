Ο «Επισκέπτης»: Ποιος είναι ο Μοχάμεντ Ντέιφ, ο άνθρωπος που κρύβεται πίσω από την σφοδρή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ Κόσμος 13:25, 11.10.2023 linkedin

Ο Ντέιφ έχει επιζήσει επτά αποπειρών δολοφονίας του από το Ισραήλ, έχει χάσει το μάτι του και το ένα πόδι του - Το γεγονός ότι κατάφερνε να επιβιώνει ενώ διηύθυνε την ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς τον ανέδειξε σε παλαιστίνιο λαϊκό ήρωα