Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι νεκροί από τις ισραηλινές επιδρομές, αναφέρει το υπουργείο Υγείας της Γάζας Κόσμος 13:15, 11.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

5

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Το 60% των τραυματιών είναι γυναίκες και παιδιά, σύμφωνα με το παλαιστινιακό υπουργείο Υγείας, δηλαδή σχεδόν τα δύο τρίτα των τραυματιών στη Λωρίδα της Γάζας