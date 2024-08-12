Πεζεσκιάν: To Iράν έχει το «δικαίωμα να απαντήσει» σε όσους επιτέθηκαν

Ο ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε ότι η χώρα του έχει το «δικαίωμα να απαντήσει» σε οποιαδήποτε επίθεση εναντίον της, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας του σήμερα με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, ο οποίος τον κάλεσε να αποφύγει μια στρατιωτική κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

«Παρότι δίνουμε έμφαση στην επίλυση προβλημάτων μέσω διαπραγματεύσεων, το Ιράν δεν θα υποκύψει ποτέ σε πιέσεις, κυρώσεις και εξαναγκασμούς, ενώ θεωρεί ότι έχει το δικαίωμα να απαντήσει στους επιτιθέμενους, σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες», φέρεται να είπε στον Σολτς ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.