Εντυπωσίασε η Κέιτ Μίντλετον στη συναυλία της Στέψης - Δείτε video

«Ηταν μία αξέχαστη βραδιά», για τον πρίγκιπα και τη πριγκίπισσα της Ουαλίας η μεγάλη συναυλία που πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του νέου βασιλιά στο παλάτι του Ουίνδσορ.

Περίπου 20.000 θεατές παρακολούθησαν τους Λάιονελ Ρίτσι, Κέιτι Πέρι, Νικόλ Σέρζινγκερ, το βρετανικό ποπ συγκρότημαTake That και τους Αντρέα Μποτσέλι και Μπριν Τέρφελ στη εντυπωσιακή σκηνή.

