Ο Ιταλός kitesurfer Αντρέα Πρίντσι πραγματοποίησε την Παρασκευή μια εντυπωσιακή κατάβαση-ρεκόρ από την κορυφή του Ain Dubai γνωστό και ως «Μάτι του Ντουμπάι», της ψηλότερης ρόδας παρατήρησης στον κόσμο και φτάνει τα 250 μέτρα.

Ο 21 ετών Πρίντσι -και δύο φορές πρωταθλητής του Red Bull King of the Air- βούτηξε από την κορυφή της ρόδας, αιωρήθηκε στον αέρα σχεδόν για ένα λεπτό και προσγειώθηκε στη θάλασσα, ανοιχτά της παραλίας Τζουμέιρα.

Η κατάβαση διήρκεσε 58 δευτερόλεπτα, με τον Πρίντσι να εκτελεί έξι συνεχόμενα “Around the World” loops -ήτοι περιστροφή 360 μοιρών- και να γίνεται ο πρώτος kitesurfer παγκοσμίως που πραγματοποίησε αυτήν την απαιτητική φιγούρα τόσες διαδοχικές φορές.

«Όταν βρισκόμουν εκεί πάνω και ήταν όλα έτοιμα, με το kite πάνω από το κεφάλι μου και τη σανίδα στη θέση της, δεν μπορούσα να το πιστέψω. Έλεγα, "δεν είναι αλήθεια". Και μετά είπα στον εαυτό μου, "έφτασε η ώρα. Μην το σκέφτεσαι, απλώς κάν’ το, πήδα". Δεν κοίταξα καν κάτω· κοίταξα μόνο το κτίριο και την απίστευτη πόλη, και πέταξα προς το νερό», δήλωσε ο ίδιος μετά το εντυπωσιακό άλμα του.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.