Μ. Βρετανία: Σε ελεύθερη πτώση οι Εργατικοί

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η ελληνικής καταγωγής Χάνα Σπένσερ κέρδισε την εμβόλιμη εκλογική διαδικασία στην περιφέρεια Γκόρτον και Ντέντον του Μάνσεστερ, σημειώνοντας μεγάλη νίκη για τους Πράσινους.

Οι Εργατικοί υπέστησαν βαριά ήττα, με την υποψήφια Αγγελική Στόγια να συγκεντρώνει 9.364 ψήφους και να χάνει το 25% των ψηφοφόρων σε σχέση με τις εκλογές του 2024.

Η ήττα έρχεται μετά την παραίτηση του βουλευτή των Εργατικών Άντριου Γκούιν λόγω σοβαρής επιδείνωσης της υγείας του, γεγονός που έχει δημιουργήσει πίεση στον ηγέτη του κόμματος, Κιρ Στάρμερ.

Μεγάλη νίκη για τους Πράσινους και βαριά ήττα για τους Εργατικούς στην περιφέρεια Γκόρτον και Ντέντον του Μάνσεστερ, με την 34χρονη Χάνα Σπένσερ να επικρατεί. Υπό πίεση ο Κιρ Στάρμερ.Ανταπόκριση από το Λονδίνο



Ήταν πριν από έναν μήνα ακριβώς, όταν ο βουλευτής των Εργατικών Άντριου Γκούιν παραιτήθηκε από τη θέση που κατείχε ως βουλευτής του Γκόρτον και Ντέντον λόγω «σοβαρής επιδείνωσης της υγείας του». Η εμβόλιμη εκλογική διαδικασία πήρε τον δρόμο της και μόλις χθες ο κόσμος κλήθηκε να εκτελέσει το δημοκρατικό του καθήκον.

Πηγή: Deutsche Welle

Υπενθυμίζεται ότι το 2024 το κόμμα των Εργατικών με τον Γκούιν είχε σημειώσει συντριπτική νίκη με 18.555 ψήφους, αφήνοντας το Reform UK δεύτερο, με λίγο περισσότερο από 5.000 ψήφους. Δύο χρόνια μετά αντιμετωπίζει μια συντριπτική ήττα. Η ελληνικής καταγωγής υποψήφια των Εργατικών, Αγγελική Στόγια, συγκέντρωσε μόλις 9.364 ψήφους χάνοντας το 25% των ψηφοφόρων του 2024.Νικήτρια η 34χρονη υδραυλικός των ΠρασίνωνΝικήτρια της εμβόλιμης εκλογικής διαδικασίας του 2026, για την περιφέρεια του Γκόρτον και Ντέντον, είναι η 34χρονη υδραυλικός Χάνα Σπένσερ. Μόλις σήμερα, και μεταξύ των δηλώσεών της, η αισιοδοξία ότι «δεν υπάρχει μέρος στη χώρα που το κόμμα των Πρασίνων δεν μπορεί να νικήσει». Ενώ στη νικητήρια ομιλία της ξεκαθάρισε ότι «θα μάχεται για τους εργαζόμενους που μέχρι τώρα ήταν στο περιθώριο».Τα αποτελέσματα έγιναν γνωστά στις 4:30 τα ξημερώματα, τοπική ώρα, με τη νύχτα να αποδεικνύεται εφιαλτική για τους Εργατικούς. Είναι η πρώτη φορά για τους Πράσινους που κερδίζουν μια τέτοια εκλογική διαδικασία, και μάλιστα έχοντας το 41% του συνόλου των ψήφων. Δεύτερο στην κατάταξη ήρθε το ακροδεξιό κόμμα του Φάρατζ, Reform UK, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε το κυβερνών Εργατικό κόμμα.Ο ηγέτης των Πρασίνων, Ζακ Πολάνσκι, δήλωσε εμφατικά ότι «όταν ανέλαβα τη θέση, είπα ότι είμαστε εδώ για να αντικαταστήσουμε τους Εργατικούς και το εννοούσα».Στάρμερ: Θα συνεχίσω να παλεύωΟ Κιρ Στάρμερ γίνεται ο βασικός υπαίτιος του αποτελέσματος. Τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης κάνουν λόγο για ένα καταστροφικό αποτέλεσμα, καθώς στρέφουν την προσοχή τους περισσότερο στην ήττα των Εργατικών, παρά στη νίκη των Πρασίνων.Οι αναλύσεις στηρίζονται στο γεγονός ότι η περιφέρεια θεωρούνταν μια «παραδοσιακή» θέση του κόμματος, με σταθερές νίκες από το 1931 και μετά. Η τέως αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Άντζελα Ρέινερ, δήλωσε ότι το αποτέλεσμα «είναι ένα κάλεσμα αφύπνισης», προσθέτοντας ότι «οι Εργατικοί πρέπει να αλλάξουν κατεύθυνση». Η γενική γραμματέας του συνδικάτου Unison, Αντρέα Έγκαν, σε σκληρή γλώσσα σχολίασε ότι «το Εργατικό κόμμα υπό την ηγεσία του Στάρμερ αποτυγχάνει σε κάθε τομέα, και το κόμμα των Πρασίνων είναι εκεί για να γεμίσει το κενό». Ακόμα και ένα μέλος από το Συντηρητικό κόμμα δήλωσε ότι ο Στάρμερ «σκοτώνει το Εργατικό κόμμα».Ο ίδιος ο Βρετανός πρωθυπουργός, αν και παραδέχτηκε ότι πρόκειται για ένα «πολύ απογοητευτικό» αποτέλεσμα, τόνισε ότι «θα συνεχίσει να παλεύει».Το παρασκήνιο Μπέρναμ και η «οικογενειακή ψήφος»Παράλληλα, πολλοί εντός του Εργατικού κόμματος πιστεύουν ότι ευθύνεται η υποψήφια, υποστηρίζοντας ότι αν «κατέβαινε» ο δήμαρχος του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ, θα είχε νικήσει. Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος είχε ζητήσει να μπει υποψήφιος για την περιφέρεια, καθώς δεν είναι εν ενεργεία βουλευτής, αλλά ο Στάρμερ επέλεξε να τον μπλοκάρει από τη διαδικασία, καθώς την ίδια ώρα κρίνεται ως ο καταλληλότερος για να αντικαταστήσει τον Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία.Να αναφερθεί ότι για τη συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία υπάρχουν αναφορές και ανησυχίες για περιστατικά «οικογενειακής ψήφου». Όπως αναφέρεται από τα βρετανικά μέσα, περισσότερα από ένα άτομα έμπαιναν πίσω από το παραβάν, με σκοπό να επηρεάσουν την ψήφο των υπόλοιπων μελών της οικογένειας. Όλα τα κόμματα έχουν αντιδράσει, με το Reform UK να στοχοποιεί τη μεγάλη μουσουλμανική κοινότητα που έχει η περιφέρεια, η οποία και αντιπροσωπεύει το 30% των ψηφοφόρων.

