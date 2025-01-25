Εντός της ημέρας νέα ανταλλαγή ομήρων στη Γάζα με παλαιστίνιους φυλακισμένους στο Ισραήλ

Η Χαμάς ετοιμάζεται να αφήσει ελεύθερες σήμερα τέσσερις στρατιωτίνες του Ισραήλ, ομήρους στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου 2023, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση δεκάδων Παλαιστινίων που κρατούνται στο Ισραήλ. Πρόκειται για τη δεύτερη ανταλλαγή αυτής της φύσης που προβλέπεται βάσει της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας.

Σχεδόν μια εβδομάδα μετά την έναρξη εφαρμογής της εκεχειρίας, που σε γενικές γραμμές τηρείται, το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα δημοσιοποίησε χθες τα ονόματα των τεσσάρων νεαρών γυναικών, 19 ως 20 ετών, η απελευθέρωση των οποίων προβλέπεται να γίνει σήμερα.

Το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου από την πλευρά του επιβεβαίωσε ότι έλαβε τον κατάλογο μέσω των χωρών που μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις των πλευρών.

Το Φόρουμ των Οικογενειών των Ομήρων, που περίμενε να ενημερωθούν οι συγγενείς, εξέφρασε αφού αποπερατώθηκε η διαδικασία αυτή τη χαρά του ενόψει της προσεχούς απελευθέρωσης των τεσσάρων γυναικών —πρόκειται για τις Ντανιέλα Γκιλμπόα, Καρίνα Αριέβ, Λιρί Αλμπάγκ και Ναάμα Λεβί— «έπειτα από 477 ημέρες στην αιχμαλωσία».

Εκπλήρωναν τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις κι εκτελούσαν υπηρεσία επιτηρώντας τη Λωρίδα της Γάζας όταν απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023, κατά την άνευ προηγουμένου έφοδο των μαχητών της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας.

Ο αριθμός των παλαιστινίων κρατουμένων που αναμένεται να αφεθούν ελεύθεροι σε αντάλλαγμα δεν αποκαλύφθηκε. Η υπηρεσία φυλακών ανέφερε πως κάποιοι θα οδηγηθούν στη Λωρίδα της Γάζας και άλλοι στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

«Οι ταξιαρχίες αλ Κάσαμ και άλλες οργανώσεις (...) θα απελευθερώσουν τις τέσσερις αιχμαλώτους το Σάββατο» και θα τις εμπιστευτούν στη Διεθνή Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου», ανέφερε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στη Χαμάς, υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές, οι απελευθερώσεις αναμένεται να γίνουν σύντομα, το πρωί.

Εγγράφονται στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που τέθηκε σε εφαρμογή την Κυριακή, έπειτα από 15 και πλέον μήνες πολέμου, η πρώτη φάση της οποίας προβλέπεται να διαρκέσει έξι εβδομάδες.

Σε αυτό το πρώτο στάδιο, στη θεωρία θα αφεθούν ελεύθεροι 33 ισραηλινοί όμηροι με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση περίπου 1.900 παλαιστινίων εγκλείστων σε ισραηλινές φυλακές.

Τρεις νεαρές Ισραηλινές που κρατούνταν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας αφέθηκαν ελεύθερες τη 19η Ιανουαρίου με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση 90 Παλαιστίνιων, στην πλειονότητά τους γυναικών και παιδιών. Μένουν έπειτα από αυτή την ανταλλαγή 26 ισραηλινοί όμηροι που αναμένουν να απελευθερωθούν κατά την πρώτη φάση της συμφωνίας.

Όλα τα ονόματα έχουν δημοσιοποιηθεί, αλλά χωρίς χρονολογική σειρά απελευθέρωσης, βυθίζοντας τις οικογένειες των ομήρων στις αμφιβολίες και στην αφόρητη αγωνία.

Η έφοδος της Χαμάς σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023 οδήγησε στον θάνατο 1.210 ανθρώπων στην ισραηλινή πλευρά, κατά πλειονότητα αμάχων, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί, 91 παραμένουν στη Γάζα, από τους οποίους 34 είναι νεκροί, σύμφωνα με τον στρατό.

Άλλοι έχει ανακοινωθεί από τη Χαμάς πως σκοτώθηκαν, χωρίς αυτό να έχει επιβεβαιωθεί από την ισραηλινή πλευρά.

«Φέρτε σπίτι όλους τους ομήρους, τους ζωντανούς και όσους είναι δυστυχώς νεκροί», σημείωσε ο Ζαχίρο Σαχάρ Μορ, επιμένοντας πως πρέπει να απελευθερωθούν όλοι από την πρώτη φάση, κατά τη διάρκεια νέας διαδήλωσης υπέρ των ομήρων χθες βράδυ στο Τελ Αβίβ.

«Αυτή είναι η τελευταία μας ευκαιρία», πρόσθεσε ο συγγενής ομήρου, καθώς πολλοί στο Ισραήλ φοβούνται ότι η κυβέρνηση του κ. Νετανιάχου θα ξαναρχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση.

Σε αντίποινα για την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023, το Ισραήλ εξαπέλυσε ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις στον θύλακο υπό πολιορκία, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 47.283 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τα δεδομένα του υπουργείου Υγείας της Χαμάς. Οι επιχειρήσεις προκάλεσαν εξάλλου ανθρωπιστική καταστροφή.

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός στη μικροσκοπική παραθαλάσσια περιοχή που έχει υποστεί ανυπολόγιστη καταστροφή σε γενικές γραμμές τηρείται, πέρα από κάποιες εξαιρέσεις.

Όμως, καθώς χιλιάδες εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι Γαζαίοι ανυπομονούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους, πολλοί δεν βρίσκουν παρά συντρίμμια όταν το κάνουν. «Δεν έχουμε πού να στήσουμε τις σκηνές μας εξαιτίας των καταστροφών», είπε η Θέκρα Κάσεμ, εκτοπισμένη.

Η ανακωχή πάντως επέτρεψε προτού συμπληρωθεί μια εβδομάδα να εισέλθουν στον μικρό θύλακο χιλιάδες φορτηγά με ανθρωπιστική βοήθεια.

Το Ισραήλ εξάλλου απαίτησε χθες Παρασκευή η υπηρεσία του ΟΗΕ για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες, την οποία κατηγορεί ότι έχει διαβρωθεί από τη Χαμάς, να τερματίσει τις δραστηριότητές της στην Ιερουσαλήμ την 30ή Ιανουαρίου.

Η αξίωση αυτή, που έγινε μέσω επιστολής του ισραηλινού πρεσβευτή στον οργανισμό προς τον Γενικό Γραμματέα, ακολουθεί δυο νόμους που είχαν στο στόχαστρο την υπηρεσία αρωγής και έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολή και εγείρει ανησυχία για το μέλλον του έργου της (υγεία, παιδεία) στη Λωρίδα της Γάζας και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Ο επικεφαλής της UNRWA, ο Φιλίπ Λαζαρινί, κατήγγειλε μέσω X την απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης, προειδοποιώντας πως μπορεί να «σαμποτάρει την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας, διαγράφοντας για ακόμη μια φορά τις ελπίδες ανθρώπων που βίωσαν ανείπωτα δεινά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

