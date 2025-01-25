Ρόμπερτ Μπρίγκερ: Θα ήταν λογικό να τοποθετηθούν Ευρωπαίοι στρατιώτες στη Γροιλανδία

Ο ανώτατος στρατιωτικός αξιωματούχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Ρόμπερτ Μπρίγκερ, δήλωσε ότι θα ήταν λογική η στάθμευση στρατιωτών από χώρες της ΕΕ στη Γροιλανδία, σύμφωνα με μια συνέντευξη στη γερμανική εφημερίδα Welt am Sonntag που δημοσιεύεται σήμερα, καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει εκφράσει ενδιαφέρον για την απόκτηση αυτού του δανικού εδάφους.

«Κατά τη γνώμη μου, θα ήταν εντελώς λογικό όχι μόνο να σταθμεύσουν δυνάμεις των ΗΠΑ στη Γροιλανδία, όπως ήταν η υπόθεση μέχρι σήμερα, αλλά και να σκεφτούμε τη στάθμευση στρατιωτών της ΕΕ εκεί στο μέλλον» δήλωσε ο επικεφαλής της Στρατιωτικής Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην τελική, ένα τέτοιο βήμα θα απαιτούσε πολιτική απόφαση, δήλωσε ο Αυστριακός στρατηγός, Η στρατιωτική επιτροπή είναι η ανώτατη στρατιωτική αρχή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, όμως λειτουργεί ως συμβουλευτικό σώμα καθώς η Ένωση δεν έχει στρατό.

Το υπό την ηγεσία των ΗΠΑ ΝΑΤΟ είναι η κύρια στρατιωτική συμμαχία για την ΕΕ.

Αν και η Γροιλανδία δεν είναι τμήμα της ΕΕ ως έδαφος της Δανίας, οι Ευρωπαίοι, όπως και οι ΗΠΑ, έχουν συμφέροντα στη Γροιλανδία, πρόσθεσε ο στρατηγός, επικαλούμενος τις πρώτες ύλες και τη στρατηγική θέση της.

«Ωστόσο, με το αυξανόμενο λιώσιμο των πάγων ως αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής, αυτό δημιουργεί επίσης μια ορισμένη δυναμική για ένταση με τη Ρωσία και πιθανόν με την Κίνα», είπε.

Ο Τραμπ έχει εκφράσει ενδιαφέρον να καταστήσει τη Γροιλανδία, που είναι αυτόνομο έδαφος της Δανίας, τμήμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν έχει αποκλείσει τη χρήση στρατιωτικής ή οικονομικής δύναμης προκειμένου να πιέσει τη Δανία να την παραδώσει.

Η στρατηγική θέση της Γροιλανδίας κατά μήκος της πιο σύντομης διαδρομής από την Ευρώπη στη Βόρεια Αμερική, που είναι ζωτικής σημασίας για το σύστημα προειδοποίησης βαλλιστικών πυραύλων των ΗΠΑ, έχει καταστεί προτεραιότητα για τον Τραμπ.

Ο Μπρίγκερ εξέφρασε την ελπίδα πως οι ΗΠΑ, ως μέλη των Ηνωμένων Εθνών, θα σεβαστούν το απαραβίαστο των συνόρων όπως προβλέπεται από τον καταστατικό Χάρτη του ΟΗΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

