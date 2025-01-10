Ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό δήλωσε σήμερα ότι η αναφορά του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ενδεχόμενη προσάρτηση του Καναδά αποτελεί «τακτική αποπροσανατολισμού» της κοινής γνώμης από τον αντίκτυπο που θα είχε η προτεινόμενη επιβολή υψηλών δασμών στις εισαγωγές καναδικών προϊόντων.

Μιλώντας στο αμερικανικό δίκτυο CNN, ο Τριντό τόνισε πως εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την δέσμευσή του για επιβολή δασμών 25% σε όλες τις εισαγωγές από τον Καναδά, «ό,τι αγοράζουν οι αμερικανοί καταναλωτές από τον Καναδά θα γίνει ξαφνικά πολύ πιο ακριβό».

Διαβεβαίωσε πως πρέπει να θεωρούνται δεδομένα τα αντίμετρα του Καναδά σε περίπτωση που ο Τραμπ προχωρήσει στην επιβολή δασμών στα καναδικά προϊόντα, υπογραμμίζοντας ότι απεύχεται κάτι τέτοιο.

Πηγή: skai.gr

