Οι πρόεδροι δεν πρέπει να παίζουν πολιτικά παιχνίδια με τις φωτιές  

Για κακή τους τύχη, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν και ο Κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ βρέθηκαν στο Λος Άντζελες αυτήν την εβδομάδα, ακριβώς την ώρα που ξεσπούσαν οι χειρότερες πυρκαγιές που έπληξαν ποτέ τη Νότια Καλιφόρνια. Βλέποντας την καταστροφή, ο Νιούσομ έκανε ό,τι θα έκανε οποιοσδήποτε κυβερνήτης: Ζήτησε ομοσπονδιακή βοήθεια για την αντιμετώπιση των καταστροφών.

Και ο Μπάιντεν, βλέποντας το ίδιο σκηνικό καταστροφής, έκανε αυτό που θα έκαναν οι περισσότεροι πρόεδροι: Ενέκρινε το αίτημά του γρήγορα.

«Όχι πολιτική. Όχι κούνημα του δαχτύλου», είπε ο Νιούσομ στους δημοσιογράφους καθώς ένα τεράστιο σύννεφο μαύρου καπνού υψωνόταν πάνω από το κεφάλι του και πάνω από τον Ειρηνικό Ωκεανό. «Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είπε, «Συμφωνώ. Τι άλλο χρειάζεσαι;»

Ο Νιούσομ θα πρέπει να μπορεί να περιμένει την ίδια ανταπόκριση και από τον επόμενο πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά δεν μπορεί. Και αυτό πρέπει να έχει σημασία όχι μόνο για τους Καλιφορνέζους, αλλά και για όλους τους Αμερικανούς που, λόγω της κλιματικής αλλαγής, βιώνουν περισσότερες από ποτέ καταστροφές που σχετίζονται με τις καιρικές συνθήκες και πασχίζουν να ξαναχτίσουν τις ζωές και τις επιχειρήσεις τους.

Μόνο τους πρώτους 10 μήνες του 2024, οι ΗΠΑ κατέγραψαν 24 καταστροφές με τις απώλειες να ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Χτυπούν κόκκινες και μπλε πολιτείες εξίσου. Οι πυρκαγιές, οι τυφώνες, οι πλημμύρες και οι ανεμοστρόβιλοι δεν κάνουν διακρίσεις. Η Μητέρα Φύση δεν νοιάζεται αν είσαι Δημοκρατικός ή Ρεπουμπλικανός.

Ο Τραμπ, ωστόσο, το κάνει. Η πρόσφατη ιστορία είναι γεμάτη παραδείγματα, από τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια του 2018 έως το Πουέρτο Ρίκο που χτυπήθηκε από τους τυφώνες.

Η Ολίβια Τρόγιε, σύμβουλος εθνικής ασφάλειας στην πρώτη θητεία Τραμπ, αποκάλυψε ότι οι τοπικοί εκλεγμένοι αξιωματούχοι αναζητούσαν τακτικά τη βοήθειά της επειδή ο Τραμπ θα αρνιόταν να υπογράψει έγγραφα που εγκρίνουν ομοσπονδιακή βοήθεια για καταστροφές. Η Τρόγιε και ένας άλλος αξιωματούχος του Τραμπ, ο Μαρκ Χάρβεϊ, είπαν στο Politico πέρυσι ότι ο Τραμπ ήθελε να στείλει βοήθεια μόνο σε πολιτείες και κομητείες που τον ψήφισαν. «Φτάσαμε στο σημείο να αναζητήσουμε πόσες ψήφους πήρε σε αυτές τις περιοχές που επλήγησαν», είπε ο Χάρβεϊ. Από την άλλη πλευρά, η βοήθεια προς τις κόκκινες Φλόριντα και Αλαμπάμα έρεε ελεύθερα.

Για να μην πιστεύει κανείς ότι ο Τραμπ έχει αλλάξει από τότε, μόλις τον Σεπτέμβριο απείλησε ότι θα σταματήσει τη βοήθεια για καταστροφές στην Καλιφόρνια, εκτός εάν ο Νιούσομ συμφωνήσει να διοχετεύσει περισσότερο νερό στους αγρότες, που πρόσκεινται στους Ρεπουμπλικάνους.

«Εάν δεν υπογράψει αυτά τα έγγραφα, δεν θα του δώσουμε χρήματα για να σβήσει όλες τις φωτιές του», είπε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο γήπεδο του γκολφ στο Rancho Palos Verdes, το οποίο τώρα έχει καλυφθεί από καπνό από τη δυτική πλευρά του Λος Άντζελες. «Και αν δεν του δώσουμε όλα τα χρήματα για να σβήσει τις φωτιές, έχει πρόβλημα».

Στη συνέχεια, τον Οκτώβριο, ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι, στον απόηχο του τυφώνα Helene, αξιωματούχοι της κυβέρνησης Μπάιντεν έσπευδαν να βοηθήσουν τους ανθρώπους στη Βόρεια Καρολίνα, με επικεφαλής τότε τον Δημοκρατικό Κυβερνήτη Ρόι Κούπερ, και αγνοούσαν τις «Ρεπουμπλικανικές περιοχές» Τζόρτζια και Νότια Καρολίνα. Ακόμη και οι Ρεπουμπλικάνοι κυβερνήτες των δύο συγκεκριμένων πολιτειών διέψευσαν τον ισχυρισμό του Τραμπ και επαίνεσαν την αντίδραση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης.

Έτσι, δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι τώρα που το Λος Άντζελες καίγεται, ο Τραμπ από το Truth Social αποκάλεσε την Τετάρτη τον Νιούσομ «ανίκανο» ενώ τον κατηγόρησε για τα προβλήματα με τους πυροσβεστικούς κρουνούς.

«Δεν νοιαζόταν για τους ανθρώπους της Καλιφόρνιας», έγραψε ο Τραμπ. «Τώρα πληρώνει το απόλυτο τίμημα».

Ακόμη και ο Ίλον Μασκ, μπήκε στη δράση. Επιχειρηματολογώντας χωρίς στοιχεία στο X, έγραψε ότι οι πυρκαγιές - σε αυτήν την περίπτωση, που προκαλούνται από ανέμους έως και 100 mph και συνθήκες ξηρασίας που ενισχύονται από την ξηρασία και την κλιματική αλλαγή - «είναι εύκολο να αποφευχθούν, αλλά οι ανόητοι κανονισμοί στην Καλιφόρνια εμποδίζουν τη λήψη μέτρων. Έτσι χρόνο με το χρόνο τα σπίτια καίγονται και περισσότεροι άνθρωποι πεθαίνουν».

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν διδάγματα πολιτικής που πρέπει να αντληθούν από τις πυρκαγιές που εξακολουθούν να καίουν, αλλά αν τέτοιες ήταν εύκολο να αποφευχθούν, θα το είχαμε ήδη κάνει. Καθώς το γράφω αυτό, ο ουρανός έχει ένα πορτοκαλί και γκρι χρώμα, ενώ ο άνεμος συνεχίζει να μαίνεται με απίστευτες ριπές μέσα από ορεινά περάσματα σε γειτονιές πλούσιες και φτωχές. Οι φλόγες εξακολουθούν να καίνε σπίτια σε μια πόλη που μια χώρα δεν έχει αρκετές σαν και αυτή. Πολλοί περισσότεροι άνθρωποι θα χάσουν την ασφάλισή τους και δεν θα μπορέσουν να ξαναφτιάξουν τη ζωή που είχαν κάποτε.

Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται κάποιος είναι να αξιολογεί η κυβέρνηση την ανάγκη για βοήθεια με βάση το πώς ψήφισε η κομητεία του. Κανένας πρόεδρος δεν πρέπει να καθιερώσει έναν τέτοιο κανόνα.

Ο Νιούσομ, που ρωτήθηκε για τον Τραμπ από δημοσιογράφους, είπε απλώς το εξής: «Το μήνυμά μου προς την επερχόμενη κυβέρνηση, και δεν είμαι εδώ για να παίξω πολιτική, είναι, παρακαλώ, μην κάνετε πολιτική. Υπάρχει χρόνος και τόπος για αυτό».

Αυτή τη στιγμή, το Λος Άντζελες δεν είναι.

Η Erika D. Smith είναι πολιτική αρθρογράφος πολιτικής στο Bloomberg Opinion. Ήταν αρθρογράφος των Los Angeles Times και μέλος της συντακτικής επιτροπής του Sacramento Bee.



Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.