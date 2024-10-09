Ο εθνικιστής πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Βίκτορ Ορμπαν ζήτησε «αλλαγή» της Ευρωπαϊκής Ενωσης κατά την ομιλία του ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου έγινε δεκτός με φωνές αποδοκιμασίας για την καταπάτηση των δημοκρατικών αρχών στην χώρα του.

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός βρίσκεται στο Στρασβούργο για να παρουσιάσει τις «προτεραιότητες» της ουγγρικής προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ενωση που θα διαρκέσει μέχρι τον Δεκέμβριο.

«Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ανάγκη από αλλαγή», είπε «και η ουγγρική προεδρία θέλει να είναι ο καταλύτης αυτής της αλλαγής».

«Εδώ δεν είναι η Eurovision!»

Πριν από την ομιλία του, οι ευρωβουλευτές της αριστεράς και οι σοσιαλδημοκράτες εξέφρασαν δριμεία αντίδραση απέναντι στο πρόσωπο και την πολιτική του.

«Οχι χρήματα για την διαφθορά», έγραφε το πλακάτ της ριζοσπαστικής αριστεράς που αναφερόταν στους παγωμένους λόγω της καταστρατήγησης του κράτους δικαίου ευρωπαϊκούς πόρους που προορίζονται για την Ουγγαρία. «Δημοκράτες κατά των αυταρχικών ηγετών» έγραφαν τα πλακάτ των σοσιαλδημοκρατών.

Le Premier ministre #Orban humilie l’Europe et ses dirigeants depuis des années, il

bafoue les valeurs européennes,

viole le respect des droits fondamentaux,

se moque de l’indépendance de la justice, entrave l’émergence de médias indépendants, méprise les réfugiés,… pic.twitter.com/wWaqzCWQ2z — Yvan Verougstraete (@YVerougstraete) October 9, 2024

Στο τέλος της ομιλίας του, το αντιφασιστικό τραγούδι Bella Ciao ακούστηκε για λίγο στο Ημικύκλιο πριν διακοπεί από την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μέτσολα: «Εδώ δεν είναι η Eurovision!».

Parte del Parlamento Europeo canta el Bella Ciao después de la intervención de Viktor Orbán en Estrasburgo.

Metsola: “Esto no es Eurovisión” ni La Casa de Papel, “respeten la dignidad de esta casa” pic.twitter.com/b8oh6monTT — Beatriz Navarro (@beanavarro) October 9, 2024

«Η καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, θα επέλθει μόνο με συνεργασία και αλληλεγγύη», διεμήνυσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Ούγγρο πρωθυπουργό.

Χθες, μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Στρασβούργο, ο Ορμπαν επετέθη στις «ευρωπαϊκές ελίτ της αριστεράς και του κέντρου», προέβαλε την εγγύτητά του με τον Ντόναλντ Τραμπ και ζήτησε «νέα στρατηγική» για την Ουκρανία μέσω απευθείας συνεννόησης με το Κρεμλίνο.

Από την επιστροφή του στην ηγεσία το 2010, ο Ορμπαν φρόντισε να ενισχύσει τον έλεγχό του επί του κράτους και των δημοκρατικών θεσμών, του πολιτικού συστήματος και της κοινωνίας των πολιτών για να εδραιώσει την εξουσία του παραβιάζοντας το κράτος δικαίου, περιορίζοντας τα δικαιώματα της αντιπολίτευσης, την ελευθερία του Τύπου...

Τον Ιούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε σε έκθεσή της ότι η Ουγγαρία δεν σέβεται τους δημοκρατικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ενωσης ιδιαίτερα στους τομείς της διαφθοράς, της πολιτικής χρηματοδότησης, της σύγκρουσης συμφερόντων και της ανεξαρτησίας των μέσων ενημέρωσης.

Στο τελευταίο επεισόδιο αυτού του μπρα-ντε-φερ ανάμεσα στην Βουδαπέστη και τις Βρυξέλλες, η Κομισιόν ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι προσφεύγει στην ευρωπαϊκή δικαιοσύνη για τον ουγγρικό νόμο περί «κυριαρχίας», που θεωρείται νέα επίθεση κατά των ασφαλιστικών δικλείδων που εγγυώνται την λειτουργία της δημοκρατίας σε μία χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.