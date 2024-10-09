Έξι άτομα τραυματίστηκαν από επίθεση με μαχαίρι που σημειώθηκε στην κεντρική πόλη της Χαντέρα στο Ισραήλ το πρωί της Τετάρτης η οποία χαρακτηρίστηκε από την ισραηλινή αστυνομία ως «τρομοκρατική».

Ο δράστης που επέβαινε σε μοτοποδήλατο όταν μαχαίρωσε περαστικούς στη συνέχεια τράπηκε σε φυγή. Ωστόσο, η αστυνομία εντόπισε και εξουδετέρωσε στη συνέχεια το δράστη.

Σύμφωνα με τις τοπικές υπηρεσίες άμεσης βοήθειας, μερικά από τα θύματα της επίθεσης έχουν τραυματιστεί σοβαρά, άλλα φέρουν μέτρια τραύματα και άλλα σοβαρά.

Συγκεκριμένα, η υπηρεσία ανέφερε ότι οι γιατροί έχουν περιθάλψει και μετέφεραν έξι άτομα με τραύματα από μαχαίρι στο Ιατρικό Κέντρο Hillel Yaffe της πόλης. Δύο άτομα ηλικίας 30 και 50 ετών είναι σε σοβαρή κατάσταση ενώ ένας 70χρονος σε μέτρια κατάσταση. Επίσης, τρεις νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Ο δράστης επιτέθηκε και μαχαίρωσε τους περαστικούς σε τέσσερις διαφορετικές τοποθεσίες προτού διαφύγει.

Οι Αρχές αρχικά ανέφεραν πως πιθανότατα δεν πρόκειται για τρομοκρατικό ωστόσο, στη συνέχεια και έπειτα από έρευνα που διεξήγαγαν αναθεώρησαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.