H καλύτερη προστασία των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ, θα επέλθει μόνο με συνεργασία και αλληλεγγύη, διεμήνυσε η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο. «Πρέπει να ενισχύσουμε τον Frontex, να ολοκληρώσουμε τη νομοθεσία για την καταπολέμηση της διακίνησης, να ενισχύσουμε την Europol και να εφαρμόσουμε πλήρως το Σύμφωνο. Αλλά αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με περισσότερη ευρωπαϊκή συνεργασία - όχι λιγότερη και φυσικά με πλήρη σεβασμό του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών αξιών μας», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Απευθυνόμενη στον Βίκτορ Ορμπάν, σημείωσε:

«Είπατε ότι η Ουγγαρία «προστατεύει τα σύνορά της» και ότι «οι εγκληματίες είναι εγκλωβισμένοι» στην Ουγγαρία. Απλώς αναρωτιέμαι πώς ταιριάζει αυτή η δήλωση με το γεγονός ότι πέρυσι οι αρχές σας απελευθέρωσαν από τη φυλακή καταδικασμένους εμπόρους και διακινητές πριν από την ώρα τους. Αυτό δεν καταπολεμά την παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη. Αυτό δεν προστατεύει την Ένωσή μας. Αυτό απλώς ρίχνει προβλήματα πάνω από τον φράχτη του γείτονά σας».

Είχε προηγηθεί η ομιλία του πρωθυπουργού της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπάν, ο οποίος επανέλαβε τη θέση του ότι πρέπει να δημιουργηθούν χοτ σποτ έξω από τα σύνορα της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

