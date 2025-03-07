Σερβία: Φοιτητική πορεία στο Βελιγράδι και συγκέντρωση συμπαράστασης στους δημοσιογράφους της δημόσιας τηλεόρασης

Δεκάδες χιλιάδες φοιτητές, μαθητές και πολίτες πραγματοποίησαν πορεία σε κεντρικούς δρόμους του Βελιγραδίου. Η πορεία αποτέλεσε το αποκορύφωμα των σημερινών κινητοποιήσεων και της γενικής απεργίας που πραγματοποιήθηκε ύστερα από κάλεσμα των φοιτητών. Στην απεργία συμμετείχαν κυρίως ιδιωτικές επιχειρήσεις, οι δικηγορικοί σύλλογοι, οι καλλιτέχνες και ομάδες πολιτών ενώ ο δημόσιος τομέας λειτούργησε κανονικά όπως και τα περισσότερα εμπορικά καταστήματα. Η πορεία κατέληξε έξω από το κτήριο της δημόσιας τηλεόρασης (RTS) σε ένδειξη συμπαράστασης στους δημοσιογράφους της που δέχονται χυδαίες επιθέσεις από την εξουσία διότι καλύπτουν ειδησεογραφικά τις φοιτητικές κινητοποιήσεις.

Τελευταία περίπτωση ήταν όταν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς σε ομιλία υποστηρικτών του στην ανατολική Σερβία χαρακτήρισε «βλαμμένη» τη δημοσιογράφο της RTS που κάλυπτε τη φοιτητική κινητοποίηση, το περασμένο Σάββατο, στην πόλη Νις. Το επίμαχο σημείο της ομιλίας του Βούτσιτς μεταδόθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου καναλιού της δημόσιας τηλεόραση χωρίς σχολιασμό, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις. Η διοίκηση της RTS καταδίκασε με καθυστέρηση 24 ωρών τη συμπεριφορά του προέδρου της Δημοκρατίας.

Απόψε, η συγκέντρωση μπροστά από τη δημόσια τηλεόραση συμβολικά ξεκίνησε στις 19:30 την ώρα που άρχιζε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Το πλήθος χαιρέτισε ομάδα δημοσιογράφων και τεχνικών της RTS οι οποίοι διάβασαν τα αιτήματα τους προς τη διοίκηση. Μεταξύ άλλων ζητούν να εκφράσει η διοίκηση δημόσια τη συγγνώμη της για την καθυστερημένη αντίδραση στην υπεράσπιση των δημοσιογράφων της όπως επίσης και για την ελλιπή κάλυψη των φοιτητικών κινητοποιήσεων. Οι δημοσιογράφοι της RTS απαιτούν αντικειμενική ενημέρωση χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις και ζητούν να υποβάλουν την παραίτηση τους τα στελέχη της διεύθυνσης ενημέρωσης.

Οι φοιτητικές κινητοποιήσεις στη Σερβία θα συνεχιστούν, ενώ για τις 15 Μαρτίου προγραμματίστηκε μεγάλη συγκέντρωση στο Βελιγράδι και αποκλεισμός του κέντρου της πόλης.

Οι φοιτητές στη Σερβία διαδηλώνουν για περισσότερους από τρεις μήνες κατά της διαφθοράς και της αδιαφάνειας με αφορμή την κατάρρευση τμήματος της οροφής στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, την 1η Νοεμβρίου του 2024, που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους.

Στο μεταξύ, σήμερα, έξω από το προεδρικό Μέγαρο ξεκίνησαν διαμαρτυρία φοιτητές που επιθυμούν τον τερματισμό των καταλήψεων στις πανεπιστημιακές σχολές και την έναρξη των μαθημάτων. Πρόκειται για 10-20 άτομα που έστησαν σκηνές στο πάρκο έξω από την προεδρία της Δημοκρατίας και δηλώνουν ότι θα παραμείνουν εκεί μέχρι να ικανοποιηθεί το αίτημα τους. Οι φοιτητές αυτοί συχνά εμφανίζονται στα φιλοκυβερνητικά τηλεοπτικά κανάλια ασκώντας κριτική στους συναδέλφους τους που διαδηλώνουν ενώ κάποιοι συμμετέχουν ως ομιλητές και στην περιοδεία του προέδρου της Δημοκρατίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Πηγή: skai.gr

