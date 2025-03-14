Φινλανδία: Ρώσος καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για εγκλήματα πολέμου στην Ουκρανία

Φινλανδικό δικαστήριο καταδίκασε σήμερα έναν Ρώσο σε ισόβια κάθειρξη για διάπραξη εγκλημάτων πολέμου το 2014, στην ανατολική Ουκρανία, όπου διαπιστώθηκε ότι η παραστρατιωτική του οργάνωση είχε σκοτώσει έναν τραυματισμένο στρατιώτη.

Η δίκη του Γιαν Πετρόβσκι, που είναι επίσης γνωστός ως Βόισλαβ Τόρντεν, είναι μια από τις λίγες υποθέσεις που ξένοι εισαγγελείς ασχολούνται με εγκλήματα πολέμου που σχετίζονται με τη δράση δυνάμεων φιλορώσων αυτονομιστών, στην ανατολική Ουκρανία, πολύ πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η γενική εισαγγελία της Ουκρανίας χαιρέτισε σήμερα την εξέλιξη αυτή. «Η υπόθεση αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στη μάχη κατά της ατιμωρησίας αυτών που έχουν διαπράξει σοβαρές παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», ανέφερε η εισαγγελία σε ανακοίνωση.

Ο Πετρόβσκι, που γεννήθηκε το 1987, κρίθηκε ένοχος για τις τέσσερις από τις πέντε κατηγορίες σε βάρος του, που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του στην επαρχία Λουχάνσκ της ανατολικής Ουκρανίας, τμήμα της περιφέρειας Ντονμπάς.

Ο Πετρόβσκι ήταν μέλος της Rusich, μιας παραστρατιωτικής ομάδας που ήταν προσκείμενη στη ρωσική οργάνωση μισθοφόρων Wagner, σύμφωνα με το δικαστήριο. Στον ίδιο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις ΗΠΑ από το 2022.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο μεταξύ άλλων για τη δολοφονία από την ομάδα του ενός τραυματισμένου Ουκρανού στρατιώτη, τον ακρωτηριασμό ενός άλλου και τη λήψη και δημοσιοποίηση εξευτελιστικών φωτογραφιών από νεκρούς στρατιώτες.

«Μια ορισμένου χρόνου ποινή κάθειρξης δεν ήταν επαρκής τιμωρία», ανέφερε το δικαστήριο στην ετυμηγορία του.

Ο Πετρόβσκι συνελήφθη στη Φινλανδία ύστερα από αίτημα της Ουκρανίας το 2023 καθώς προσπάθησε να ταξιδέψει στη Γαλλία με ψεύτικη ταυτότητα. Στη συνέχεια το ανώτατο δικαστήριο της Φινλανδίας μπλόκαρε την έκδοσή του στην Ουκρανία.

Το δικαστήριο απέρριψε μια κατηγορία, κρίνοντας ότι δεν αποδεικνύεται πως η μονάδα Rusich του Πετρόβσκι είχε σχεδιάσει και είχε στήσει ενέδρα, όπου μέλη της μονάδας προσποιήθηκαν ότι ήταν Ουκρανοί και όπου σκοτώθηκαν 22 Ουκρανοί στρατιώτες, αν και διαπίστωσε ότι μαχητές της Rusich ήταν παρόντες.

Ο Πετρόβσκι αρνείται όλες τις κατηγορίες και θα καταθέσει έφεση, δήλωσε ο δικηγόρος του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

