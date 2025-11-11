Ένταλμα σύλληψης για τον πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Νότιας Κορέας

Δικαστήριο της Νότιας Κορέας εξέδωσε ένταλμα σύλληψης για τον πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών Τσο Τάε-γιονγκ, στο πλαίσιο έρευνας για την κήρυξη στρατιωτικού νόμου τον Δεκέμβριο του 2024 από τον πρώην πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ, μετέδωσε την Τετάρτη το πρακτορείο ειδήσεων Yonhap.

Εν τω μεταξύ, νέες κατηγορίες άσκησε η εισαγγελία της Νότιας Κορέας εναντίον του καθαιρεμένου προέδρου, μετά από συνεχιζόμενες δικαστικές έρευνες που σχετίζονται με την απόπειρα πραξικοπήματος.

Ο ειδικός εισαγγελέας της Νότιας Κορέας, Παρκ Τζι-γιάνγκ, απήγγειλε κατηγορίες που σχετίζονται με την ολιγόωρη επιβολή στρατιωτικού νόμου, συμπεριλαμβανομένης της «παροχής βοήθειας σε εχθρικό κράτος», της «ωφέλειας του εχθρού γενικά» καθώς και την κατάχρηση εξουσίας. Οι έρευνες επικεντρώνονται στο αν ο Γιουν διέταξε πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από τη Βόρεια Κορέα για να προκαλέσει την Πιονγιάνγκ και να ενισχύσει την προσπάθειά του να κηρύξει στρατιωτικό νόμο.

Ο Γιουν και άλλοι αξιωματούχοι «συνωμότησαν για να δημιουργήσουν συνθήκες που θα επέτρεπαν την κήρυξη στρατιωτικού νόμου έκτακτης ανάγκης, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο ένοπλης αντιπαράθεσης μεταξύ των Κορεατών και βλάπτοντας τα δημόσια στρατιωτικά συμφέροντα», δήλωσε ο Παρκ.

