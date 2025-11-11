Η UNICEF κατήγγειλε την Τρίτη ότι οι ισραηλινές αρχές εμποδίζουν την είσοδο στη Γάζα βασικών ειδών πρώτης ανάγκης, όπως σύριγγες για εμβολιασμούς και μπουκάλια για βρεφικό γάλα, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των ανθρωπιστικών οργανώσεων και τη στήριξη των παιδιών στον πληγωμένο από τον πόλεμο θύλακα.

Η οργάνωση πραγματοποιεί μαζική εκστρατεία εμβολιασμού παιδιών εν μέσω της εύθραυστης εκεχειρίας, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στη μεταφορά 1,6 εκατ. συριγγών και ψυγείων ηλιακής ενέργειας για τη συντήρηση των εμβολίων. Τα υλικά αυτά παραμένουν στο τελωνείο από τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της UNICEF, Ρικάρντο Πίρες.

«Τόσο οι σύριγγες όσο και τα ψυγεία θεωρούνται από το Ισραήλ “διπλής χρήσης” και είναι εξαιρετικά δύσκολο να λάβουμε έγκριση, παρότι πρόκειται για επείγοντα είδη», είπε ο Πίρες.

Η έννοια “διπλής χρήσης” αναφέρεται σε είδη που το Ισραήλ θεωρεί ότι μπορεί να έχουν πιθανή στρατιωτική εφαρμογή εκτός από ανθρωπιστική.

Από την πλευρά του, ο οργανισμός COGAT του ισραηλινού στρατού, που επιβλέπει τις ροές ανθρωπιστικής βοήθειας, δήλωσε ότι το Ισραήλ δεν εμποδίζει την είσοδο συριγγών ή ψυκτικού εξοπλισμού, αλλά ασκεί αυξημένη προσοχή ώστε η Χαμάς να μην «εκμεταλλευτεί κυνικά την ανθρωπιστική βοήθεια για στρατιωτικούς σκοπούς».

Η UNICEF έχει ξεκινήσει την πρώτη από τις τρεις φάσεις εμβολιασμού για περισσότερα από 40.000 παιδιά κάτω των τριών ετών που έχασαν κρίσιμες δόσεις κατά της πολιομυελίτιδας, της ιλαράς και της πνευμονίας. Μόνο την πρώτη ημέρα εμβολιάστηκαν πάνω από 2.400 παιδιά.

Ωστόσο, η οργάνωση προειδοποιεί ότι χωρίς νέα εφόδια οι επόμενοι γύροι εμβολιασμών κινδυνεύουν να αναβληθούν.

Επιπλέον, εξακολουθεί να απαγορεύεται η είσοδος σχεδόν 1 εκατ. μπουκαλιών έτοιμου βρεφικού γάλακτος και ανταλλακτικών για βυτιοφόρα νερού.

«Πρόκειται για σχεδόν ένα εκατομμύριο μπουκάλια που θα μπορούσαν να φτάσουν σε παιδιά που υποφέρουν από υποσιτισμό», τόνισε ο Πίρες από τη Γενεύη.

Η εκεχειρία της 10ης Οκτωβρίου υποτίθεται ότι θα επέτρεπε μαζική ροή ανθρωπιστικής βοήθειας, όμως οι οργανώσεις επισημαίνουν ότι οι ανάγκες δύο εκατομμυρίων εκτοπισμένων και υποσιτισμένων ανθρώπων παραμένουν δραματικά ακάλυπτες.



